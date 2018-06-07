Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны Грузии продемонстрировало новые средства ПВО

08.06.2018 ЦАМТО 524 0
0
Понравилась новость?
 +1
Радиолокационные станции Ground Master GM403 и GM200
Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году).
Источник: Министерство обороны Грузии

ЦАМТО, 7 июня. Министерство обороны Грузии опубликовало фотографии с церемонии, посвященной 23-й годовщине создания ПВО страны, которая состоялась 31 мая на авиабазе "Алексеевка".

На мероприятии, в котором приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генерального штаба генерал-майор Владимира Чачибая, впервые были совместно продемонстрированы мобильные РЛС "Граунд Мастер-400" (GM400) и "Граунд Мастер-200" (GM200) компании ThalesRaytheonSystems и зенитный ракетный комплекс "Спайдер-SR" с ЗУР "Питон-5" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Выступая на мероприятии, Л.Изория подчеркнул важность системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны и отметил, что оборонный бюджет 2018 года предусматривает выделение для ее модернизации 238 млн. лари (97 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2015 года министр обороны Грузии (на тот момент) Тина Хидашели объявила, что Грузия заключила с европейской группой MBDA контракт на поставку "современной системы противовоздушной обороны". В начале 2016 года парламент Грузии ратифицировал 5-летнее соглашение о получении кредита у французской финансовой группы Societe Generale для приобретения систем ПВО по контрактам, подписанным в июне/июле 2015 года с ThalesRaytheonSystems и MBDA.

Детали контрактов не раскрывались, однако СМИ сообщали о покупке МО Грузии ЗРК ближнего действия "Мистраль-3" группы MBDA и РЛС "Граунд Мастер" компании ThalesRaytheon Systems.

Ранее МО Грузии также приобрело ЗРК "Спайдер-SR" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Как сообщает Jane's Defence Weekly, опубликованные фотографии подтверждают, что в составе ЗРК, наряду с ракетами-перехватчиками "Дерби", были закуплены ЗУР "Питон-5".

Дальность обнаружения целей РЛС GM200 и GM400 – 200 км и 400 км, соответственно, что в четыре-восемь раз превышает дальность пуска ракет "Питон" и "Дерби", поэтому, Грузия может применять эти станции, наряду с EL/M-2084 компании Elta, в составе комплексной системы ПВО.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Израиль
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ELTA
Leonardo
MBDA
Rafael
Raytheon
Thales

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы