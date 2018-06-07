Минобороны Грузии продемонстрировало новые средства ПВО



Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году).

Источник: Министерство обороны Грузии Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году).Источник: Министерство обороны Грузии

ЦАМТО, 7 июня. Министерство обороны Грузии опубликовало фотографии с церемонии, посвященной 23-й годовщине создания ПВО страны, которая состоялась 31 мая на авиабазе "Алексеевка".

На мероприятии, в котором приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генерального штаба генерал-майор Владимира Чачибая, впервые были совместно продемонстрированы мобильные РЛС "Граунд Мастер-400" (GM400) и "Граунд Мастер-200" (GM200) компании ThalesRaytheonSystems и зенитный ракетный комплекс "Спайдер-SR" с ЗУР "Питон-5" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Выступая на мероприятии, Л.Изория подчеркнул важность системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны и отметил, что оборонный бюджет 2018 года предусматривает выделение для ее модернизации 238 млн. лари (97 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2015 года министр обороны Грузии (на тот момент) Тина Хидашели объявила, что Грузия заключила с европейской группой MBDA контракт на поставку "современной системы противовоздушной обороны". В начале 2016 года парламент Грузии ратифицировал 5-летнее соглашение о получении кредита у французской финансовой группы Societe Generale для приобретения систем ПВО по контрактам, подписанным в июне/июле 2015 года с ThalesRaytheonSystems и MBDA.

Детали контрактов не раскрывались, однако СМИ сообщали о покупке МО Грузии ЗРК ближнего действия "Мистраль-3" группы MBDA и РЛС "Граунд Мастер" компании ThalesRaytheon Systems.

Ранее МО Грузии также приобрело ЗРК "Спайдер-SR" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Как сообщает Jane's Defence Weekly, опубликованные фотографии подтверждают, что в составе ЗРК, наряду с ракетами-перехватчиками "Дерби", были закуплены ЗУР "Питон-5".

Дальность обнаружения целей РЛС GM200 и GM400 – 200 км и 400 км, соответственно, что в четыре-восемь раз превышает дальность пуска ракет "Питон" и "Дерби", поэтому, Грузия может применять эти станции, наряду с EL/M-2084 компании Elta, в составе комплексной системы ПВО.