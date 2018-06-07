Российские военнослужащие в Таджикистане и Киргизии получили форму нового образца
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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
ЦАМТО, 7 июня. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и авиабазы Кант в Киргизии получили форму одежды для жаркого климата нового образца.
Основная функция этого комплекта – удобство и практичность ношения при соблюдении гигиенических требований. Ткань обладает высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности, при этом износоустойчива. Для удобства маскировки все элементы экипировки выполнены в различных оттенках бежевого цвета.
Новая форма хорошо зарекомендовала себя в ходе военной операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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07.06.2018
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