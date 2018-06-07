Российские военнослужащие в Таджикистане и Киргизии получили форму нового образца



Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 7 июня. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и авиабазы Кант в Киргизии получили форму одежды для жаркого климата нового образца.

Основная функция этого комплекта – удобство и практичность ношения при соблюдении гигиенических требований. Ткань обладает высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности, при этом износоустойчива. Для удобства маскировки все элементы экипировки выполнены в различных оттенках бежевого цвета.

Новая форма хорошо зарекомендовала себя в ходе военной операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.