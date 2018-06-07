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В ВТА прошел учебно-методический сбор руководящего состава инженерно-авиационной службы

08.06.2018 ЦАМТО 309 0
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Производство самолёто
Производство самолётов на заводе «Авиастар-СП».
Источник: http://kavpolit.com

ЦАМТО, 7 июня. На территории Ульяновского авиационного завода "Авиастар-СП" состоялся учебно-методический сбор руководящего состава инженерно-авиационной службы военно-транспортной авиации.

Представители ВТА осмотрели производство транспортных самолетов, ознакомились с техническим потенциалом предприятия. После посещения производственных цехов в здании заводоуправления состоялось совещание с участием руководства АО "Авиастар-СП".

Главная тема сбора – обсуждение проблемных вопросов в обеспечении надежности авиационной техники и безопасности полетов, пути их решения. Особое внимание было уделено производству самолетов Ил-76МД-90А и модернизации Ан-124.

"В соответствии с требованиями Плана реализации основных мероприятий по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов из-за отказов техники в авиации мы ежегодно посещаем авиационные предприятия. "Авиастар-СП" – это и завод-изготовитель, и авиаремонтное предприятие в одном лице. В этом году мы должны получить в эксплуатацию три самолета Ил-76МД-90А и модернизированный Ан-124 "Руслан", – отметил заместитель командующего ВТА, главный инженер полковник Михаил Козлов.

В рамках сбора представители ВТА обсудили порядок передачи Ил-76МД-90А, Ан-124-100 в эксплуатирующую часть, а также актуальные вопросы производства комплектующих изделий для транспортных самолетов. По итогам сбора были предложны пути решения ряда проблем, касающихся производства и эксплуатации транспортных воздушных судов, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.
07.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП

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