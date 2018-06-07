Новейшие российские бронеавтомобили будут продемонстрированы на МВТФ "Армия-2018"
|
|
Бронемашина "Тигр".
Источник: bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко
ЦАМТО, 7 июня. На международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2018" будут продемонстрированы новинки российского военного автомобилестроения.
В частности, на экспозициях форума с доступом для всех посетителей будут продемонстрированы бронеавтомобили "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр".
Многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-К" предназначены для транспортировки личного состава, рассчитаны на 16 человек. По периметру бронемашин установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивающие круговой обзор экипажу и водителю. Кроме того возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок. Автомобили оснащены комбинированной защитой из керамической брони и успешно зарекомендовали себя во время операций в Сирии.Полноприводный дизельный бронированный автомобиль "Тигр" предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. В зависимости от версии может вмещать до девяти человек, существует ряд модификаций предназначенных для армейских и полицейских подразделений, также имеются другие варианты исполнения.
На форуме "Армия-2018" будет представлен "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 "Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
22.06.2015 "АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
22.05.2015 Гости форума «Армия-2015» смогут увидеть и сравнить бронетанковую и автомобильную технику XX и XXI века
25.04.2018 Спецназ впервые использовал броневики "Тайфун-К" на учениях под Новосибирском
20.12.2017 В единой маскировочной расцветке
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
03.08.2017 Чем вооружена "крылатая пехота" России