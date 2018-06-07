Новейшие российские бронеавтомобили будут продемонстрированы на МВТФ "Армия-2018"



Бронемашина "Тигр".

Источник: bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко Бронемашина "Тигр".Источник: bastion-karpenko.ru / А.В. Карпенко

ЦАМТО, 7 июня. На международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2018" будут продемонстрированы новинки российского военного автомобилестроения.

В частности, на экспозициях форума с доступом для всех посетителей будут продемонстрированы бронеавтомобили "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр".

Многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-К" предназначены для транспортировки личного состава, рассчитаны на 16 человек. По периметру бронемашин установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивающие круговой обзор экипажу и водителю. Кроме того возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок. Автомобили оснащены комбинированной защитой из керамической брони и успешно зарекомендовали себя во время операций в Сирии.Полноприводный дизельный бронированный автомобиль "Тигр" предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. В зависимости от версии может вмещать до девяти человек, существует ряд модификаций предназначенных для армейских и полицейских подразделений, также имеются другие варианты исполнения.

На форуме "Армия-2018" будет представлен "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.