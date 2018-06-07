Минпромторг: свыше 50% изделий ОПК комплектуются отечественной электроникой

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Источник: Александр Петросян / Коммерсантъ Электроника.Источник: Александр Петросян / Коммерсантъ

В изделиях гражданской продукции зависимость от электронно-компонентной базы "близится чуть ли ни к 100%", отметил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Сергей Хохлов

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 6 июня. /ТАСС/. Электронные компоненты отечественного производства используются уже более чем на половине изделий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Об этом сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Сергей Хохлов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Большая часть [зависимости] - от электронно-компонентной базы. В части гражданской продукции она близится чуть ли ни к 100%, в военной этот темп переломили, уже больше половины изделий комплектуются отечественными элементами", - сказал он.

Конференция по вопросам цифровой экономики "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Планируется, что за эти дни конференцию посетит свыше 6,5 тыс. человек, выступят более чем 200 спикеров, среди которых руководители федеральных, региональных ведомств, представители крупного бизнеса и стартапов, частные инвесторы и представители государственных институтов развития, предприниматели-практики и представители научного сообщества. Основными темами конференции станут мировые технологические тренды - от нейротехнологий и искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности до промышленного интернета и квантовой технологии.