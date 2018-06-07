"Энергомаш": двигатели РД-181 подтвердили возможность их многоразового применения



Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181.

Источник: www.kp.ru Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181.Источник: www.kp.ru

Огневые испытания двигателей, состоявшиеся на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома в США, продолжались 30 секунд

ТАСС, 6 июня. Огневые испытания двигателей РД-181, проведенные перед стартом ракеты-носителя Antares 21 мая этого года, подтвердили возможность их многоразового применения. Об этом в среду заявил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.

Испытания в составе первой ступени ракеты-носителя, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, продолжались 30 секунд и прошли на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома (штат Вирджиния, США). После них был проведен анализ параметров работы всех систем ракеты, в том числе и двигателей, проведена диагностика состояния материальной части.

"Мы провели эти работы в рамках наших контрактных обязательств с Orbital ATK. Так что благодаря нашим зарубежным партнерам и ракете-носителю Antares весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), сегодня это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя", - заявил Левочкин.

Двигатель РД-181 разработан и сертифицирован для использования в ракете Antares. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а уже в мае 2015 года успешно завершена сертификация этого двигателя.

Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016 года, ракета-носитель Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства АО "НПО Энергомаш" в составе ее первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс. К настоящему времени проведено три успешных пуска ракет Antares с двигателями РД-181.