Роскосмос впервые установил видеокамеру на запускаемый космический корабль
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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Источник: © Юрий Смитюк/TACC
В будущем организация планирует для популяризации космоса интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний
БАЙКОНУР /Казахстан/, 6 июня. /ТАСС/. Роскосмос впервые отработал методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив внешние видеокамеры на космическом корабле "Союз МС-09", сообщили в среду в госкорпорации.
"Во время пуска 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля. Роскосмос в будущем намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса", - говорится в сообщении.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" стартовала в среду с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в 14:12 мск. На борту "Союза МС-09" находятся российский космонавт Сергей Прокопьев (командир корабля), а также астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.
Автономный полет "Союза" пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля с МКС запланирована на 8 июня в 14:21 мск. Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 187 суток.
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07.06.2018
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