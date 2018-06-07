Командующий РВСН посетил Козельскую ракетную дивизию
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Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии в Калужской области, куда до конца года на вооружения поступят межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Командующий заслушал должностных лиц соединения по вопросам готовности к приёму нового вооружения", - говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, до конца года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.
"Государственные контракты на поставку новых ракетных комплексов стратегического назначения выполняются в полном объёме. Основные образцы вооружения и техники поставляются в соответствии с графиком. В настоящее время идёт перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс" стационарного (шахтного) базирования", - приводятся слова генерал-полковник Каракаева.
Козельское ракетное соединение - первое в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, добавили в Минобороны.
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07.06.2018
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