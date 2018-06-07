Истребители ЮВО сбили самолеты условного противника в небе над Крымом
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Истребители. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Эскадрилья в составе истребителей Су-27СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты", - сказал он. Для поражения самолетов условного противника летчики оперативно-тактической авиации ЮВО применили новейшие управляемые ракеты класса "воздух-воздух".
Командующий армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов отметил успешное выполнение учебно-боевой задачи летчиками, задействованными в воздушном бою.
"Управляемые ракеты летчики-истребители впервые применили в небе над крымским общевойсковым полигоном "Опук", ранее подобные пуски проводили в учебных целях на территории испытательных авиационных полигонов в Астраханской области", - пояснил Севостьянов.
Воздушный бой стал одним из элементов учения, которые со вторника проходят на территории Ростовской области, Кубани и Крыма.
Совместные учения 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. В учении принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около 100 самолетов и вертолетов.
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07.06.2018
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