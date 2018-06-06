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Пушки Д-20 начали возвращать в строй для борьбы с боевиками

07.06.2018 Российская газета 319 0
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152-мм пушка-гаубица Д-20
152-мм пушка-гаубица Д-20.
Источник: rg.ru

Иракская армия продолжает возвращать в строй советское оружие, доставшееся ей в наследство от вооруженных сил Саддама Хусейна. Очередной артиллерийской системой, "засветившейся" в Сети, стали 152-мм пушки-гаубицы Д-20.



Эти орудия наряду с 122-мм гаубицами Д-30 активно использовались в ходе восьмилетней войны с Ираном. Они осуществляли поддержку во время вторжения в провинцию Хузестан. Когда война стала позиционной, пушки-гаубицы участвовали в артиллерийских дуэлях с иранской артиллерией.

В целом это орудие, разработанное во второй половине 40-х годов, устраивало иракское командование. Однако по такой характеристике как дальность (17 410 м) уже не соответствовало современным требованиям.

Поэтому подчиненные Саддама Хусейна начали приобретать южноафриканские G-5, австрийские GHN-45, способные бить почти на 39 км.

Позже Д-20 были задействованы в войне в Кувейте и во время отражения американской агрессии 2003 года.

Долгое время эти орудия были, что называется, не у дел. Из-за значительных потерь в технике, в основном американского производства, в ходе ожесточенных боев с террористами запрещенной в России группировки "ИГ" иракцы стали массово возвращать советское оружие.

Для борьбы с боевиками не нужна значительная дальнобойность, хотя сейчас на международных рынках можно приобрести 152-мм активно-реактивные снаряды, поражающие цели на дистанции в 24 000 м. Важнее надежность, простота в освоении и обслуживании, дешевизна в эксплуатации. В этом Д-20 и сейчас превзойдет любое современное западное орудие.


Алексей Моисеев
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Ирак
Иран
Кувейт
Россия
США
Продукция
Д-30 2А18

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