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Россия возродила "проклятие" ВМС США

07.06.2018 Российская газета 370 0
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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: rg.ru

В США опасаются предстоящей модернизации российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который вместе с арсеналом ракет во времена холодной войны называли "проклятием" ВМС США.

Как отмечает издание The National Interest, в те времена в Америке даже разработали доктрину по воздушному сражению с использованием многоцелевых истребителей Grumman F-14 Tomcat с управляемой ракетой AIM-54 Phoenix, а также корабельной боевой системы Aegis в надежде, что они смогут противостоять воздушной армаде Ту-22М3. Но сегодня F-14 Tomcat больше не летает, его сняли с производства.

Автор статьи полагает, что нынешний парк Ту-22М3 пока невелик, эта не та сила, что была в советские времена. Но даже скромный ударный потенциал может представлять реальную опасность для боевой группы Военно-морского флота с учетом возможностей Х-32, особенно учитывая ее скорость и маневренность.

The National Interest пишет, что, конечно, есть палубный штурмовик F/A-18E/F Super Hornet вместе с корабельной боевой системой Aegis. Но у Super Hornet недостаточная скорость и он вряд ли сможет перехватить Ту-22М3 до запуска Х-32. Эта сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета имеет современную систему наведения, которая защищена от помех. И способна поразить цель на расстоянии до одной тысячи километров.

"Угроза бомбардировщика, которая была бездействующей в течение последней четверти века, вернулась", - констатирует автор статьи.


Светлана Цыганкова
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Иджис
Ту-22М

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