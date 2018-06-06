Видео: Какую пулю может остановить армейский шлем
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Кевларовый шлем PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops).
Источник: rg.ru
Американский видеоблогер испытал на прочность армейский кевларовый шлем PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops), принятый на вооружение в США начале 1980-х и до сих пор используемый некоторыми подразделениями.
Сначала зрителям был предложен не самый реалистичный сценарий стрельбы по шлему из нескольких винтовок рычажного действия, которые в современных боестолкновениях не применяются. Мощность зарядов при этом шла по нарастающей.
Патрон 22-го калибра (5,6 миллиметра) броню ожидаемо не пробил, пуля просто отскочила. Следующий за ним патрон .38 Smith & Wesson Special (9 миллиметров) уже нанес шлему серьезные повреждения, будь на месте манекена живой человек, он получил бы сильнейший удар в голову. Впрочем, насквозь пуля не прошла. То же самое касается и патрона Magnum .357 Special. А вот следующий за ним .44 Magnum с задачей уже справился.
Напоследок автор ролика вернул зрителей к реальности и испытал шлем на прочность выстрелом из автомата Калашникова - без шансов для брони. Что уж говорить про крупнокалиберную снайперскую винтовку Баррет М-107 с патроном 12,7 миллиметра: она "прошила" три шлема насквозь.
Отметим, что само действие в ролике начинается с 03:38, начало можно спокойно пропустить.
Алексей Иванов
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06.06.2018
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