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За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее

07.06.2018 Российская газета 344 0
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БМП-3
БМП-3.
Источник: rg.ru

БМП-3 российского производства активно использует армия Южной Кореи в ходе своей боевой подготовки. В Сети появилось изображение этой боевой машины пехоты вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной K1ARV. Военнослужащие отрабатывали навыки транспортировки поврежденной техники.



Как известно, в ходе учений "трешки" наряду с основными боевыми танками Т-80У и Т-80УК изображают подразделения условного противника.

Южнокорейские военные очень высоко отзываются о БМП-3. Особенно их впечатляют сведенные вместе 100-мм, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемет.

Система управления огнем также на должном уровне. Она включает в себя прицел "Весна-К" с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому наводчик-оператор может поражать врага в любое время суток. Дальность обнаружения бронетехники составляет 6,5 км, а ее распознавания - до 4,5 км.

Наличие управляемого ракетного вооружения позволяет уничтожать танки на дистанциях в 5,5 км.

Необходимо отметить, что южнокорейские БМП-3 прошли небольшую модернизацию - на них установили радиостанции местного производства и видеокамеры наблюдения.

Поставки этих бронемашин из России начались в 1996 году. В настоящее время, по разным оценкам, их парк насчитывает около 70 штук. Как ожидается, эта техника начнет выводиться из войск после 2020 года.


Алексей Брусилов
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
БМП-3
Т-80
Т-80У
Проекты
2020-й год
Военные учения

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