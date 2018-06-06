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МиГ-31 назвали одним из самых грозных боевых самолетов в мире

07.06.2018 Российская газета 388 0
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МиГ-31
МиГ-31 с комплексом "Кинжал".
Источник: rg.ru

Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Несколько сотен этих машин до сих пор стоят на вооружении ВКС России и Сил воздушной обороны Казахстана. МиГ-31 был разработан на основе МиГ-25 как перехватчик. Самолет неоднократно модернизировали, его оснастили современными радиолокационными и ракетными системами. На сегодняшний день МиГ-31 остается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире - он может передвигаться со скоростью 2,83 Маха и подниматься на высоту свыше 20 километров.

МиГ-31 - один из основных боевых самолетов ВКС России наравне с фронтовым бомбардировщиком Су-24 и истребителем Су-27. Размеры российского перехватчика позволяют ему применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие самолеты использовать не могут, пишет Military Watch. Кроме того, для него были разработаны специальные боеприпасы, ставшие ключом к его успеху в роли перехватчика. Одной из главных задач самолета была защита советского воздушного пространства от воздушных и ракетных атак противника. МиГ-31 был оборудован бортовой РЛС "Заслон" - первой в мире РЛС с фазированной антенной решеткой, установленной на реактивный истребитель. Не менее уникальной была и ракета "воздух-воздух" большой дальности Р-33, позволявшая перехватывать американские F-15 Eagle далеко за пределами их зоны поражения. Применялись также и более старые Р-40.

Ракеты Р-33 также были модифицированы, теперь их дальность превышает 300 километров. Были усовершенствованы и системы наведения, что повысило точность ракет. Единственным недостатком этих ракет называют их габариты и массу, из-за которых Р-33 не могут применяться другими самолетами. Современные истребители, такие как Су-35 и F-22, имеют ограниченный радиус поражения воздушных целей, что дает значительное преимущество российскому перехватчику.

Еще одной ракетой "воздух-воздух", предназначенной для МиГ-31, стала Р-37, дальность пуска которой превышает 300 километров. На большой дальности эта ракета была менее точной, чем Р-33. Ее основными целями были самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики, воздушные командные пункты и тяжелые бомбардировщики. Наличие такой ракеты позволяло быстро устранить эти ценные для противника воздушные суда, не столкнувшись с сопровождающими их истребителями.

Хотя МиГ-31 был создан как перехватчик, в последнее время часть этих самолетов вооружили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", дальность которых превышает 2000 километров. В сочетании с МиГ-31 они дают возможность наносить удар по кораблям противника с расстояния 3500 километров. Скорость и маневренность делают "Кинжал" неуязвимым даже для самых современных систем ПВО, превращая его в смертоносного "убийцу авианосцев". Одной только кинетической энергии ракеты достаточно, чтобы разорвать пополам даже самые современные американские авианосцы.

Оснащение одного из лучших российских боевых самолетов МиГ-31 новейшей гиперзвуковой ракетой представляет серьезную угрозу для потенциальных противников. МиГ-31 и сегодня не имеет аналогов как в качестве перехватчика, так и в качестве охотника за авианосцами и другими боевыми кораблями. Спустя почти 40 лет после принятия на вооружение он остается одним из самых грозных российских боевых самолетов.


Илья Максимов
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
F-15
F-22
Кинжал БР
МиГ-25
МиГ-31
Р-33
Р-37
Су-24
Су-27
Су-35
Проекты
Авианосец
ГЗЛА

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