Американские корабли оснастят подводными минными тральщиками
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Рисунок беспилотного подводного транспортного средства Knifefish.
Источник: General Dynamics
Американские корабли прибрежной зоны вскоре смогут обходиться без услуг минных тральщиков. Вчера, 5 июня, пресс-служба компании General Dynamics сообщила о том, что ВМС США завершили приёмочные испытания противоминного беспилотника Knifefish.
"Успешные приёмочные испытания являются результатом активного сотрудничества и совместной работы General Dynamics и команды Knifefish ВМС США. Эти тесты подтверждают, что система Knifefish может обнаруживать, классифицировать и идентифицировать подводные мины в условиях высокого уровня шума", — рассказал Карло Заффанелла, вице-президент General Dynamics Mission Systems.
Команда Knifefish тестирует одноимённый беспилотник
Финальные комплексные испытания подводных дронов проводились у побережья Бостона (штат Массачусетс). Кроме того, флот начал подготовку операторов, которые станут частью экипажа американских кораблей прибрежной зоны.
Knifefish представляет собой дистанционно управляемый подводный тральщик мин. Его длина составляет порядка 6 м, вес — 770 кг. Беспилотник создан на базе глубоководного автономного подводного аппарата General Dynamics Bluefin Robotics Bluefin-21. В задачи Knifefish входит обнаружение и распознавание подводных мин.
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06.06.2018
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