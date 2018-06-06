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Американские корабли оснастят подводными минными тральщиками

07.06.2018 Warspot 254 0
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Knifefish
Рисунок беспилотного подводного транспортного средства Knifefish.
Источник: General Dynamics

Американские корабли прибрежной зоны вскоре смогут обходиться без услуг минных тральщиков. Вчера, 5 июня, пресс-служба компании General Dynamics сообщила о том, что ВМС США завершили приёмочные испытания противоминного беспилотника Knifefish.

"Успешные приёмочные испытания являются результатом активного сотрудничества и совместной работы General Dynamics и команды Knifefish ВМС США. Эти тесты подтверждают, что система Knifefish может обнаруживать, классифицировать и идентифицировать подводные мины в условиях высокого уровня шума", — рассказал Карло Заффанелла, вице-президент General Dynamics Mission Systems.

Команда Knifefish тестирует одноимённый беспилотник

Финальные комплексные испытания подводных дронов проводились у побережья Бостона (штат Массачусетс). Кроме того, флот начал подготовку операторов, которые станут частью экипажа американских кораблей прибрежной зоны.

Knifefish представляет собой дистанционно управляемый подводный тральщик мин. Его длина составляет порядка 6 м, вес — 770 кг. Беспилотник создан на базе глубоководного автономного подводного аппарата General Dynamics Bluefin Robotics Bluefin-21. В задачи Knifefish входит обнаружение и распознавание подводных мин.
06.06.2018
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США
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General Dynamics
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