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Автомобили против дронов

07.06.2018 Warspot 242 0
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Бронированный внедорожник М-ATV и багги MRZR
Бронированный внедорожник М-ATV и багги MRZR в противодроновой модификации.
Источник: usni.org

Американские машины смогут эффективно бороться с беспилотниками. Сегодня, 6 июня, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что Корпус морской пехоты США получил первые системы на базе автомобилей для борьбы с дронами.

"Пару лет назад Корпус морской пехоты начал активно искать новые системы для борьбы с беспилотниками. Мы десятилетиями используем дроны для разведки и нанесения ударов, но не замечали угрозы от небольших коммерческих устройств. У нас было полное превосходство в воздухе, но угроза пришла оттуда, откуда мы её совсем не ждали. Поэтому нам срочно понадобились решения для её устранения", — рассказал подполковник Дэвид Соуза.

По словам Соуза, всего за два года была разработана новая наземная система противоракетной обороны (GBAD), предназначенная для обнаружения, идентификации, отслеживания и поражения небольших беспилотных летательных аппаратов. Для лучшей эффективности GBAD разместили на автомобилях, в частности, бронированном внедорожнике М-ATV и боевом багги MRZR.

В командовании КМП США не раскрывают характеристики системы GBAD, а также объёмы поставок в войска. При этом известно, что машины оснащаются радарами RADA RPS-42, системами радиоэлектронной борьбы, автоматическими пушками и пусковыми установками для барражирующих боеприпасов Raytheon Coyote.
06.06.2018
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США
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Raytheon
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