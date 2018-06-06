Автомобили против дронов
|
|
Бронированный внедорожник М-ATV и багги MRZR в противодроновой модификации.
Источник: usni.org
Американские машины смогут эффективно бороться с беспилотниками. Сегодня, 6 июня, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что Корпус морской пехоты США получил первые системы на базе автомобилей для борьбы с дронами.
"Пару лет назад Корпус морской пехоты начал активно искать новые системы для борьбы с беспилотниками. Мы десятилетиями используем дроны для разведки и нанесения ударов, но не замечали угрозы от небольших коммерческих устройств. У нас было полное превосходство в воздухе, но угроза пришла оттуда, откуда мы её совсем не ждали. Поэтому нам срочно понадобились решения для её устранения", — рассказал подполковник Дэвид Соуза.
По словам Соуза, всего за два года была разработана новая наземная система противоракетной обороны (GBAD), предназначенная для обнаружения, идентификации, отслеживания и поражения небольших беспилотных летательных аппаратов. Для лучшей эффективности GBAD разместили на автомобилях, в частности, бронированном внедорожнике М-ATV и боевом багги MRZR.
В командовании КМП США не раскрывают характеристики системы GBAD, а также объёмы поставок в войска. При этом известно, что машины оснащаются радарами RADA RPS-42, системами радиоэлектронной борьбы, автоматическими пушками и пусковыми установками для барражирующих боеприпасов Raytheon Coyote.
|
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.06.2018 3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
05.06.2018 Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
04.06.2018 Полный провал: Чем неудачи противоракет Patriot грозят США
17.05.2018 ВВС применяли неизвестный БЛА в Афганистане для поиска террористов, которые закладывали взрывные устройства на дорогах
22.03.2018 Армия США протестировала багги с противодроновым лазером
19.03.2018 Американские "Мстители" едут в Европу
15.03.2018 Великобритания меняет "Жнецов" на "Защитников"
15.03.2018 "Краснополь" и Excalibur: артиллеристы из РФ и США соревнуются в точности