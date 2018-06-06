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"Воин-спортсмен" возвращается в армию

07.06.2018 Известия.ru 258 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В российских вооруженных силах введут новую награду

Минобороны учредит ведомственный знак отличия "Воин-спортсмен". Поручение о его введении дано правительством страны в 2012 году. Но внутриведомственные согласования продлились более шести лет. Получение награды даст солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам преимущества при назначении на вышестоящие должности.

Подготовка ведомственного приказа об учреждении новой награды уже начата, рассказали "Известиям" в Минобороны. Все необходимые документы должны быть подписаны в августе 2018 года. Специалисты министерства разрабатывают дизайн нагрудных знаков, уточняют требования к кандидатам на их получение.

Министерство пока не определилось, будут ли положены "воинам-спортсменам" дополнительные денежные надбавки. Армейские атлеты и сейчас ежемесячно получают выплаты за свои достижения. Сдавший на первый разряд — 80% оклада по воинской должности, кандидат в мастера спорта — 90%, мастер ­— 100%.

Ранее, исполненяя поручения президента России, Минобороны разработало нормативы Военно-спортивного комплекса.

Новым знаком отличия будут награждаться солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры с третьим или более высоким разрядом по военно-прикладным видам спорта. Также, независимо от специализации, его получат мастера спорта. При этом им потребуется сдать нормативы по военно-прикладным видам. Это перетягивание каната, метание гранаты, плавание с автоматом, ныряние в длину, офицерское четырехборье, корабельное пятиборье, парусные гонки, преодоление полосы препятствий и парашютное двоеборье.

Право на ношение знака потребуется подтверждать раз в полгода во время контрольных проверок по физподготовке.

По данным "Известий", рассматривается несколько вариантов воплощения новой награды в металле. Скорее всего, это будет пятиугольный щит, обрамленный венком из лавровых листьев с развевающейся лентой.

Отметку о награждении будут заносить в личное дело. В дальнейшем она может сыграть важную роль при назначении на вышестоящую должность.

— Новая награда имеет свои плюсы с точки зрения военнослужащего, — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — Во-первых, ее приятно носить. Во-вторых, ее получение станет одной из важных деталей служебной характеристики. При выборе кандидата на повышение в должности при прочих равных условиях выберут обладателя такого знака.

Похожие награды существуют во многих армиях мира. Они считаются почетными, так как показывают высокий уровень подготовки военнослужащего.

В СССР знак "Воин-спортсмен" трех степеней был учрежден в 1964 году. Отметку о его получении заносили в военный билет. Награда считалась престижной среди солдат. В 1973 году добавлена еще одна, высшая, степень — "Золотой наградной знак "Воин-спортсмен". Его обладателю надо было пять лет подряд выполнять нормативы.


Александр Круглов, Богдан Степовой
06.06.2018
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Россия

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