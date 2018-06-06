Западные СМИ: Группировка Хизбалла высказала претензии в адрес российских военных в Сирии
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Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Ливане сообщает о том, что у группировки "Хизбалла", поддерживаемой Ираном, якобы возникли претензии к российскому военному контингенту в Сирийской Арабской Республике. В материале заявлено, что полевые командиры группировки высказали претензии российским войскам, решившим провести "маневры у границы с Ливаном".
Утверждается, что в ходе "маневров" ВС РФ населённый пункт Аль-Кусейр оказался под контролем российских войск.
Из материала:
Ситуацию удалось урегулировать после того, как русские заявили о прекращении учебно-боевых маневров в районе Аль-Кусейра (провинция Хомс) и передали позиции близ этого города "Хизбалле".
http://www.globallookpress.com
Собеседник Reuters заявил о том, что вооружённые формирования, действующие близ ливанской границе на стороне войск Башара Асада, выступают против несогласованных действий. При этом в несогласованности были обвинены именно российские военные.
Действия "Хизбаллы" в Сирии (фото 2017)
http://www.globallookpress.com
В российском оборонном ведомстве такого рода публикацию в западном информагентстве, ссылающемся на неназванные источники, на данный момент не прокомментировали.
Необходимо отметить, что на неделе поступала информация о выходе из южных провинций Сирии проиранских вооружённых формирований. На этом настаивал Израиль, который, как сообщается, готов пойти на то, чтобы южные рубежи Сирии были взяты под контроль САА.
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06.06.2018
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