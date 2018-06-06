Российский ракетный двигатель РД-181 может быть использован многократно - производитель
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Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181.
Источник: www.kp.ru
В мае успешно запущена американская ракета, с двигателем, ранее использовавшимся при испытаниях
Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский ракетный двигатель РД-181 подтвердил возможность многоразового использования, сообщает пресс-служба НПО "Энергомаш".
"Двигатели РД-181 для первой ступени ракеты-носителя (РН) Antares, стартовавшей 21 мая 2018 года с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния), ранее уже использовались в огневом испытании в составе первой ступени РН", - сообщает "Энергомаш".
Испытания, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, продолжались 30 секунд и прошли на стартовой площадке Среднеатлантического регионального космодрома (MARS) в Вирджинии.
"После испытания был проведен анализ параметров работы всех систем РН, в том числе и двигателей (на первой ступени РН Antares стоят два двигателя РД-181), проведена диагностика состояния материальной части. Эти работы показали, что ступень РН может быть использована для пуска. 21 мая 2018 года этот пуск состоялся", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, эти работы проводились в рамках контрактных обязательств с американской компанией Orbital ATK.
"Так что благодаря нашим зарубежным партнерам и ракете-носителю "Антарес", весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), сегодня это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя", - сказал П.Левочкин.
Двигатель РД-181 разработан и сертифицирован для использования в РН Antares. Это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного генераторного газа. Горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород. В 2014 году была выпущена конструкторская документация, а уже в мае 2015 года успешно завершена сертификация этого двигателя.
Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016 года, ракета-носитель Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства АО "НПО Энергомаш" в составе ее первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс. К настоящему времени проведено три успешных пуска РН Antares с двигателями РД-181. РН Antares используется для запуска корабля Cygnus в рамках обслуживания МКС.
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06.06.2018
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