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Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве российской ракетно-космической отрасли

07.06.2018 Интерфакс-АВН 351 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Байконур. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал "точечные" перемены в руководстве ракетно-космической отрасли России.

"Изменения в руководстве Роскосмоса и на предприятиях будут носить точечный характер после глубокого обсуждения", - сказал Д.Рогозин в среду журналистам.

Он отметил: "Действуем по поручению президента, который поручил сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов".

Д.Рогозин был назначен главой "Роскосмоса" указом президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2018 года.

1 июня Д.Рогозин сообщил, что и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса назначен Николай Севостьянов.

4 июня Д.Рогозин в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") "обозначил ряд остро стоящих перед отраслью задач, в числе которых - восстановление кооперации и координации между предприятиями ракетно-космической промышленности, сохранение и восполнение кадрового потенциала, снижение аварийности и другие вопросы".
06.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур

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