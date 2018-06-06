Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве российской ракетно-космической отрасли



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Байконур. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал "точечные" перемены в руководстве ракетно-космической отрасли России.

"Изменения в руководстве Роскосмоса и на предприятиях будут носить точечный характер после глубокого обсуждения", - сказал Д.Рогозин в среду журналистам.

Он отметил: "Действуем по поручению президента, который поручил сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов".

Д.Рогозин был назначен главой "Роскосмоса" указом президента РФ Владимира Путина от 24 мая 2018 года.

1 июня Д.Рогозин сообщил, что и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса назначен Николай Севостьянов.

4 июня Д.Рогозин в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") "обозначил ряд остро стоящих перед отраслью задач, в числе которых - восстановление кооперации и координации между предприятиями ракетно-космической промышленности, сохранение и восполнение кадрового потенциала, снижение аварийности и другие вопросы".