Военно-транспортная авиация ждет в этом году три новых самолета Ил-76МД-90А
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Третий самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78652, серийный номер 0104), построенный ЗАО «Авиастар-СП». Ульяновск, 29.04.2015.
Источник: ЗАО «Авиастар-СП»
Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН Военно-транспортная авиация планирует получить в этом году три новых самолета Ил-76МД-90А и один Ан-124 "Руслан" после модернизации, сообщил в среду по итогам учебно-методического сбора заместитель командующего, главный инженер ВТА Михаил Козлов.
"В этом году мы должны получить в эксплуатацию три самолета Ил-76МД-90А и модернизированный Ан-124 "Руслан", - сказал он.
"Главная тема сбора - проблемные вопросы в обеспечении надежности авиационной техники и безопасности полетов, пути их решения. Особое внимание было уделено производству самолетов Ил-76МД-90А и модернизации Ан-124", - отметил М.Козлов.
Сбор прошел на территории ульяновского авиационного завода "Авиастар-СП". Представители ВТА осмотрели производство транспортных самолетов, ознакомились с техническим потенциалом предприятия.
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06.06.2018
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