Военно-транспортная авиация ждет в этом году три новых самолета Ил-76МД-90А



Третий самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78652, серийный номер 0104), построенный ЗАО «Авиастар-СП». Ульяновск, 29.04.2015.

Источник: ЗАО «Авиастар-СП» Третий самолет Ил-76МД-90А (регистрационный номер RF-78652, серийный номер 0104), построенный ЗАО «Авиастар-СП». Ульяновск, 29.04.2015.Источник: ЗАО «Авиастар-СП»

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН Военно-транспортная авиация планирует получить в этом году три новых самолета Ил-76МД-90А и один Ан-124 "Руслан" после модернизации, сообщил в среду по итогам учебно-методического сбора заместитель командующего, главный инженер ВТА Михаил Козлов.

"В этом году мы должны получить в эксплуатацию три самолета Ил-76МД-90А и модернизированный Ан-124 "Руслан", - сказал он.

"Главная тема сбора - проблемные вопросы в обеспечении надежности авиационной техники и безопасности полетов, пути их решения. Особое внимание было уделено производству самолетов Ил-76МД-90А и модернизации Ан-124", - отметил М.Козлов.

Сбор прошел на территории ульяновского авиационного завода "Авиастар-СП". Представители ВТА осмотрели производство транспортных самолетов, ознакомились с техническим потенциалом предприятия.