Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
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Kitty Hawk Flyer.
Источник: YouTube
Калифорнийский стартап Kitty Hawk, созданный и поддерживаемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, показал итоговый прототип персонального флаера - сверхлегкого летательного аппарата на электрической тяге для отдыха и развлечений.
На сайте стартапа в среду появились фотографии, видео и описание Kitty Hawk Flyer, который похож на крупный дрон.
Одноместный аппарат поднимают в воздух 10 независимых винтовых двигателей. Пока аккумулятор флаера обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч). Приземляется он на воду.
О первом варианте Kitty Hawk Flyer в начале 2017 года писала газета The New York Times. Тогда кресло пилота еще окружала защитная сетка, а сам аппарат был больше похож на гидроцикл с крыльями.
|Двухместный беспилотный самолёт Cora - воздушное такси компании Kitty Hawk.
|Источник: https://vc.ru/
В марте текущего года Kitty Hawk сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии. Ожидается, что двухместное такси Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.
Не менее десятка других компаний по всему миру, включая Airbus и Uber, пытаются создать собственные транспортные средства, которые позволят перемещаться над поверхностью дорог, избегая пробок.
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06.06.2018
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никодим
441
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№1
07.06.2018 09:29
Мир движется к вертикальному взлёту: распределёнными ли вентиляторами , то ли с разбега на воздушной подушке , то ли ещё как. В Советском Союзе арестованный итальянец Роберто Бартини, уже после освобождения, сделал великолепный гидросамолёт с экранным эффектом ВВА-14. Но...., но всегда есть амбициозные конструкторы которые говорят что сделают лучше-только денег дайте. А мир по зернышку поднимается к тем вершинам уже обозначенным Бартини.
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