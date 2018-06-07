Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата

07.06.2018 Интерфакс 338 1
0
Понравилась новость?
 +1
Kitty Hawk Flyer
Kitty Hawk Flyer.
Источник: YouTube

Калифорнийский стартап Kitty Hawk, созданный и поддерживаемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, показал итоговый прототип персонального флаера - сверхлегкого летательного аппарата на электрической тяге для отдыха и развлечений.

На сайте стартапа в среду появились фотографии, видео и описание Kitty Hawk Flyer, который похож на крупный дрон.

Одноместный аппарат поднимают в воздух 10 независимых винтовых двигателей. Пока аккумулятор флаера обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч). Приземляется он на воду.

О первом варианте Kitty Hawk Flyer в начале 2017 года писала газета The New York Times. Тогда кресло пилота еще окружала защитная сетка, а сам аппарат был больше похож на гидроцикл с крыльями.


Двухместный беспилотный самолёт Cora - воздушное такси компании Kitty Hawk.
Источник: https://vc.ru/

В марте текущего года Kitty Hawk сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии. Ожидается, что двухместное такси Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.

Не менее десятка других компаний по всему миру, включая Airbus и Uber, пытаются создать собственные транспортные средства, которые позволят перемещаться над поверхностью дорог, избегая пробок.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Компании
Airbus

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
никодим
441
№1
07.06.2018 09:29
Мир движется к вертикальному взлёту: распределёнными ли вентиляторами , то ли с разбега на воздушной подушке , то ли ещё как. В Советском Союзе арестованный итальянец Роберто Бартини, уже после освобождения, сделал великолепный гидросамолёт с экранным эффектом ВВА-14. Но...., но всегда есть амбициозные конструкторы которые говорят что сделают лучше-только денег дайте. А мир по зернышку поднимается к тем вершинам уже обозначенным Бартини.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:17
  • 13
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:16
  • 17
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы