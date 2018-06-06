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ОНПП «Технология» подтвердило соответствие стандартам качества аэрокосмической отрасли

07.06.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 311 0
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ОНПП Технология
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник: http://technologiya.ru/

Аудиторы мирового лидера в области сертификации — компании Bureau Veritas подтвердили соответствие системы менеджмента качества ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина международному стандарту AS/EN 9100:2016. Проведенный надзорный аудит стал первым после получения предприятием в 2017 году сертификата соответствия новейшим международным требованиям аэрокосмической отрасли.


Эксперты подвергли анализу всю производственную цепочку – от управления закупками и разработки регламентирующей процесс производства продукции документации, до планирования научной деятельности и реализации политики в области качества. В результате проверки системы менеджмента качества при разработке и производстве изделий из полимерных композиционных материалов и авиационного остекления аудиторы подтвердили соответствие действующему стандарту, высоко оценив систематическую работу предприятия по совершенствованию действующей системы качества.


«ОНПП «Технология» стало одним из первых российских предприятий, получивших сертификат соответствия системы менеджмента качества новой версии AS/EN 9100:2016. Эти стандарты, в том числе, требуют организации процесса непрерывного улучшения политики в области качества. Руководство уделяет особое внимание данному вопросу, в частности стимулированию профессионального роста сотрудников, работающих в этой сфере», - отметил директор по качеству ОНПП «Технология» Владимир Корсачёв.


Новый стандарт на предприятии был успешно внедрен за год до установленного IAQG срока – в 2017 году. Результаты первого надзорного аудита подтвердили соответствие продукции ОНПП «Технология» высоким требованиям аэрокосмической отрасли. В настоящее время на предприятии действуют более 100 стандартов организации и свыше 55 рабочих инструкций.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Технология ОНПП Ромашина

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