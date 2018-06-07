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Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124

07.06.2018 РИА Новости 317 1
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Самолет АН-124-100
Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Целесообразности возобновлять выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" нет, но есть потребность в создании нового самолета подобного класса, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК.

Ранее сообщалось, что обсуждается возможность восстановления производства самолетов Ан-124.

"Вопросы технической возможности производства Ан-124, я думаю, наша страна может решить, но вопрос целесообразности выпуска машины, которая имеет уже несколько десятков лет истории, мне представляется сомнительной. Выпуск новой подобной машины и использование каких-то научно-технических заделов и решений, наверное, целесообразно", - сказал он.

По его словам, потребность в самолетах такого класса у российских Вооруженных сил и коммерческого сектора имеется.

Кроме того, он не видит юридических проблем с производством самолетов семейства "Ан", учитывая, что в свое время они разрабатывались всей страной.

В то же время Гутенев считает, что российскому авиастроению лучше сосредоточиться на других проектах.

"Мне кажется, что сейчас приоритетной задачей является проект с Китаем по созданию широкофюзеляжного гражданского самолета. Я считаю, что для нас важно сохранить высокий уровень локализации, решить вопросы по созданию двигателей для этих самолетов тягой 35-40 тонн, нам необходимо как можно быстрее поставить на крыло МС-21", - сказал он.

Ан-124-100 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
06.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
никодим
441
№1
07.06.2018 09:42
Депутат глаголит истину: целесообразность под вопросом. Ежели честнее сказать, то размер грузового люка Ил-76/476 ограничивает номенклатуру грузов военного назначения, а грузовые люки Ан-124 практически без ограничений. Стало быть нужон самолёт с размерами грузовых люков/люка как у Ан-124.
Один из вариантов это расширение фюзеляжа после центроплана у Ил-76/476 как сделано у АН-22Ш(проект) с расширением фюзеляжа до 9,6м.
Другой вариант вернутся к проекту Роберта Людвиговича Бартини по самолёту Т-117, когда два фюзеляжа  соединяются в один посредством продольной вставки. Ширина грузового пола позволяет лёгкую технику ставить в два ряда , а размер грузового люка будет больше , чем у Ан-124.
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