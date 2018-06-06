Производитель двигателя ПД-14 прошел очередной этап сертификации EASA
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Двигатель ПД-14 на новом испытательном стенде.
Источник: http://uecrus.com/
Сертификация производства двигателей ПД-14 в соответствии с правилами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) Часть 21 «Сертификация воздушных судов, их компонентов и комплектующих изделий, организаций по разработке и производству» продолжается в АО «ОДК-Пермские моторы» (ОДК-ПМ). Одобрен один из главных документов – «Описание производственной организации», который разрабатывался специалистами ОДК-ПМ.
ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, создаваемый в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Процедура сертификации ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам, идет в соответствии с установленными сроками. Головной исполнитель по программе ПД-14 – АО «ОДК», головной разработчик – АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы».
В документе «Описание производственной организации», одобренном EASA, подробно описаны производственные мощности предприятия, система менеджмента качества при изготовлении двигателей, процедуры управления персоналом, конструкторскими данными, документацией, а также определена ответственность руководителей по каждому направлению.
«Получение одобрения «Описания производственной организации» от EASA – это признание того, что в АО «ОДК-Пермские моторы» действует система, соответствующая европейским авиационным требованиям, – говорит управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. – Наша задача сейчас – продолжить взаимодействие с сертифицирующим органом и подтвердить, что производство авиационных двигателей нового поколения ПД-14 не имеет расхождений с тем, что отражено в документах».
В настоящее время в EASA начинается рассмотрение дополнительных документов –стандартов и инструкций, на которые ссылается «Описание». Ожидается, что сертификация EASA будет завершена в конце 2020 – начале 2021 г.
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