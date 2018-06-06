Канада и Австралия пока не согласовали окончательную стоимость поставки истребителей F/A-18A/B "Хорнет"



Посадка F/A-18 Super Hornet на авианосец.

Источник: фото NAVAIR Посадка F/A-18 Super Hornet на авианосец.Источник: фото NAVAIR

ЦАМТО, 6 июня. Министр общественных работ и закупок Канады Карла Куолтроу в ходе прошедшей выставки военной техники CANSEC заявила, что первую пару истребителей F/A-18A/B "Хорнет" из состава ВВС Австралии планируется получить в 2019 году.

Тем не менее, как сообщает газета Ottawa Citizen, министр подтвердила, что окончательная стоимость соглашения на поставку 18 самолетов, запасных частей, вооружения и другого оборудования пока не определена. Правительство Канады предварительно выделило на реализацию проекта до 500 млн. кан. долл. Переговоры о продаже все еще продолжаются.

В свою очередь, помощник заместителя министра обороны Канады по материальному обеспечению Пэт Финн сообщил, что правительство страны получило от Австралии письмо со стоимостной оценкой проекта. По его словам, с учетом предложенной цены контракт будет подписан к концу года, а поставки начнутся летом 2019 года (первоначально правительство планировало получить первые истребители из состава ВВС Австралии в январе 2019 года).

Для передачи Канаде F/A-18A/B "Хорнет" Австралия еще должна получить одобрение Государственного департамента США, поскольку это самолеты американского производства.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет" (F/A-18 Classic Hornet).

В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B). Командование ВС Австралии планирует снять с вооружения имеющиеся истребители F/A-18A/B "Хорнет" к 2022 году с постепенной их заменой самолетами пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

По заявлению Министерства национальной обороны Канады, австралийские самолеты имеют сходный "возраст" и тип с канадскими CF-18 и могут быть интегрированы в состав ВВС быстро, с минимальными модификациями, без обучения личного состава и изменения инфраструктуры. Передаваемые Австралией F-18 будут модифицированы и доработаны, что позволит привести их к конфигурации, аналогичной CF-18. Они будут применяться ВВС Канады до получения истребителей нового поколения.

Ранее федеральное правительство Канады подтвердило, что 18 "австралийских" F/A-18A/B "Хорнет" будут применяться совместно с самолетами CF-18 на базах в Колд-Лейке (провинция Альберта) и Баготвилле (провинция Квебек).