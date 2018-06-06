Ростех: лазеры, СВЧ- и звуковое оружие будут широко применяться в новых войнах



Лазерный комплекс 1К17 в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское.

Источник: © Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin Лазерный комплекс 1К17 в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское.Источник: © Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin

В госкорпорации также добавили, что новые войны будут характеризоваться повышением стоимости подготовки современного солдата

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Нелетальные средства поражения противника - СВЧ-оружие, звуковое или лазерное - будут широко применяться в локальных войнах будущего для выведения противника из строя. На сегодняшний день есть опыт боевого применения таких средств, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2018".

По его словам, человечество продолжит вести войны, этому способствует целый ряд экономических факторов, перенаселение, нехватка пресной воды и прочее, однако в основном они будут локальными. При этом такие конфликты будут проходить, по прогнозам аналитиков, в населенной местности, и "в интересах всех участников будет минимизация потерь личного состава и гражданского населения", отметил Абрамов.

"Будет расти значимость нелетальных средств, направленных на выведение из строя солдат противника без их физического уничтожения. В настоящее время существуют весьма эффективные наработки по боевому применению звукового, лазерного оружия и оружия на базе СВЧ [сверхвысокочастотного излучения]", - сказал он.

Также большее распространение будут получать высокоточные системы, обеспечивающие решение боевых задач с минимальными "сопутствующими" потерями и разрушениями. "Вряд ли мы увидим что-то подобное ковровым бомбардировкам времен Второй мировой войны или боевых действий во Вьетнаме. Мало кто из современных военных и политических деятелей, я полагаю, отдаст приказ о широкомасштабном применении площадных средств поражения", - отметил Абрамов.

По мнению представителя Роcтеха, новые войны будут характеризоваться повышением стоимости подготовки современного солдата, и политические последствия его гибели будут стимулировать развитие беспилотных и автономных технологий. А повышение эффективности применения сил и средств будет обеспечиваться "развитием инструментов и технологий обработки доступной информации и принятия решений в реальном времени". "При этом решения будут приниматься на основании анализа в реальном времени множественных источников информации, включая видео- и аудиоданные с разведывательных дронов, с места боестолкновения, из открытых источников", добавил он.

Кроме того, отметил исполнительный директор, в будущих конфликтах продолжит расти значение психологического воздействия на противника как на уровне рядовых бойцов, так и в части формирования мнения лидеров и сторонников одной из противоборствующих сторон (в том случае, если противника нужно подавить, а не уничтожить).