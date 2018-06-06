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Первый замдиректора Росгвардии встретился с коллегой из Сербии

07.06.2018 РИА Новости 244 0
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Сергей Меликов. Архивное фото
Сергей Меликов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковником Сергей Меликов встретился в Сербии с министром внутренних дел республики Небойшей Стефановичем, в ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в правоохранительной сфере, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"На переговорах были рассмотрены практические шаги по расширению двустороннего сотрудничества. В частности, стороны достигли договоренности об ответном визите делегации сербских правоохранителей в Россию во втором полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.

Мероприятие направлено на развитие и укрепление международного сотрудничества обеих стран в правоохранительной сфере, отмечается в сообщении.

Кроме того, состоялись рабочие встречи генерал-полковника Сергея Меликова с руководством правоохранительных органов Сербии.

"На встрече с директором полиции республики генералом полиции Владимиром Ребичем стороны обсудили различные аспекты международного сотрудничества по линии Росгвардии и жандармерии", - говорится в сообщении.

Участники встречи обменялись опытом противодействия терроризму и экстремизму, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Визит делегации Росгвардии в Сербию продлится до 9 июня. В соответствии с программой пребывания члены российской делегации посетят расположения и учебные центры сербской жандармерии, а также в качестве наблюдателей примут участие в тактико-специальном учении сил правопорядка республики, добавили в пресс-службе.
06.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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