Первый замдиректора Росгвардии встретился с коллегой из Сербии
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Сергей Меликов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковником Сергей Меликов встретился в Сербии с министром внутренних дел республики Небойшей Стефановичем, в ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в правоохранительной сфере, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"На переговорах были рассмотрены практические шаги по расширению двустороннего сотрудничества. В частности, стороны достигли договоренности об ответном визите делегации сербских правоохранителей в Россию во втором полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.
Мероприятие направлено на развитие и укрепление международного сотрудничества обеих стран в правоохранительной сфере, отмечается в сообщении.
Кроме того, состоялись рабочие встречи генерал-полковника Сергея Меликова с руководством правоохранительных органов Сербии.
"На встрече с директором полиции республики генералом полиции Владимиром Ребичем стороны обсудили различные аспекты международного сотрудничества по линии Росгвардии и жандармерии", - говорится в сообщении.
Участники встречи обменялись опытом противодействия терроризму и экстремизму, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий.
Визит делегации Росгвардии в Сербию продлится до 9 июня. В соответствии с программой пребывания члены российской делегации посетят расположения и учебные центры сербской жандармерии, а также в качестве наблюдателей примут участие в тактико-специальном учении сил правопорядка республики, добавили в пресс-службе.
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06.06.2018
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