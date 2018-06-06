Болгарский тендер на колесный бронетранспортер

Состоявшаяся с 30 мая по 2 июня 2018 года в болгарском Пловдиве 12-я оборонно-промышленнаяя выставка HEMUS-2018 прошла под знаком предстоящего запуска тендера министерства обороны Болгарии на закупку бронетранспортеров с колесной формулой 8х8. Чуть ранее 16 мая 2018 года правительство Болгарии одобрило выделение 1,02 млрд левов (около 609 млн долл) на приобретение 150 современных колесных бронетранспортеров для оснащения трех мотопехотных батальонов болгарской армии - соответственно, в том числе планируется закупка 90 линейных машин и 60 машин в специальных вариантах.

Предлагаемый болгарской армии вариант бронетранспортера General Dynamics European Land Systems - Mowag Piranha V с израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года (с) www.shephardmedia.com

Выступая на открытии выставки HEMUS-2018, министр обороны Болгарии Казимир Каракачанов выразил надежду, что контракт на закупку БТР будет заключен до конца 2018 года. Раcсылка предполагаемым участникам тендера официальноого запроса предложения (RFP) ожидается в конце июня. Закупка новых БТР стала одной из трех приоритетных программ болгарского министерства обороны, наряду с приобретением 16 современных тактических истребителей и строительством двух корветов.

Ведущие западные производители БТР уже изготовились к борьбе за болгарский заказ и на выставке HEMUS-2018 были в натурных образцах представлены четыре основных предполагаемых кандидата на болгарский тендер.

General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила новый вариант бронетранспортера Piranha V, оснащенный израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 и ПТРК. Машина Piranha V, являющаяся наиболее современным развитием линии известных БТР MOWAG Piranha, изготавливается на швейцарской производственной линии General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH. Поле почти десятилетия маркетинга, Piranha V в последние несколько лет добилась прорыва на рынке, с получением контрактов на ее поставку Дании и Румынии (поставки будут начаты в 2018 году) и с выбором ее также сухопутными войсками Испании (как VCR).

Ранее в апреле 2017 года Piranha V проходил демонстрационные испытания в Болгарии на полигоне в Тылбето близ Казанлыка, но с оснащением макетным другим израильским необитаемым боевым модулем Rafael Samson Mk II.

В свою очередь, финская группа Patria представила на выставке HEMUS-2018 вариант своего бронетранспортера AMV (в удлиненном варианте AMV-L) с оснащением именно боевым модулем Rafael Samson Mk II с той же 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 и ПТРК. Образец Patria был единственным, который в ходе выставки принял участие в демонстрационных стрельбах на полигоне Змеево близ Пловдива. До настоящего времени Patria AMV сопутствовал наибольший успех на восточноевропейском рынке, с крупносерийным лицензионным производством в Польше (как Rosomak), приобретением Хорватией и Словенией и планами закупки Словакией.

Французская компания Nexter Systems (KNDS) представила в Пловдиве образец бронетранспортера VBCI с двухместной башней Т40 своей разработки с 40-мм автоматической пушкой СTA Intermational 40 CTAS, стреляющей телескопическими боеприпасами. Ранее именно в такой конфигурации VBCI был выбран Катаром, однако есть сомнения, что Болгария "потянет" такой вариант по финансовым причинам.

Наконец, турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (контролируемая турецким холдингом Koç) представила в Пловдиве свой БТР ARMA в варианте 8х8 c собственным дистанционно управляемым боевым модулем Mizrak S с 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44. Однако турецкое предложение считается заведомым аутсайдером по очевидным историческо-политическим причинам.

Еще одним претендентом в болгарском тендере должен выступить БТР GTK Boxer германского консорциума ARTEC. Эта машина отстуствовала в экспозиции выставки в Пловдиве, однако, как сообщается, с начала года немцы уже провели две презентации Boxer для представителей болгарского министерства обороны, включая полигонную демонстрацию в конце апреля. Планируются испытания БТР Boxer в Болгарии. Но Boxer также неофициально считается, по-видимому, слишком дорогостоящим для Болгарии. Ввиду этого ведущими претендентами в конкурсе сейчас обозревателями рассматриваются GDELS Piranha V и Patria AMV.

Требования болгарской армии включают линейный бронетранспортер с колесной формулой 8х8 с оснащением боевым модулем с автоматической пушкой калибра не менее 30 мм и опционально ПТРК. Для машин обеспечения считается возможным применение колесной формулы 6х6 или даже 6х4, однако оно выглядит не вполне реалистичным (ранее аналогичные планы закупки части машин обеспечения с формулой 6х6 существовали при приобретении Patria AMV Польшей и Хорватией, однако в обеих случаях они в итоге были признаны непрактичными и не реализовывались).

Предлагаемый болгарской армии вариант бронетранспортера Patria AMV (AMV-L) с оснащением израильским необитаемым боевым модулем Rafael Samson Mk II с 30-мм пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 и ПТРК в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года (с) www.shephardmedia.com

Бронетранспортер Nexter Systems VBCI с двухместной башней Nexter Systems Т40 с 40-мм автоматической пушкой СTA Intermational 40 CTAS в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года (с) www.shephardmedia.com