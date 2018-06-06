Украинские силы сообщили об уничтожении БЛА "Орлан-10" российского производства
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Украинский пресс-центр "Операции объединенных сил" сообщил, что утром 5 июня 2018 года украинскими силами ПВО на Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" российского производства, который вел разведку в направлении Бахмута (Донецкая область). Аппарат, как утверждается, был сбит пусками двух ракет неназываемого зенитного ракетного комплекса.
Обломки, как заявляется украинской стороной, беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" российского производства, сбитого украинскими силами ПВО в районе Бахмута (Донецкая область), 05.06.2018 (с) пресс-центр "Операции объединенных сил" / www.facebook.com/pressjfo.news
Пресс-релиз "Операции объединенных сил" дословно гласит:
В Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.
Одним из первоочередных приоритетов Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева является повышение возможностей систем противовоздушной обороны Объединенных сил.
Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".
Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель.
Российское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба
Обломки, как заявляется украинской стороной, беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" российского производства, сбитого украинскими силами ПВО в районе Бахмута (Донецкая область), 05.06.2018 (с) пресс-центр "Операции объединенных сил" / www.facebook.com/pressjfo.news
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06.06.2018
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