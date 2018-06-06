Украинские силы сообщили об уничтожении БЛА "Орлан-10" российского производства

Украинский пресс-центр "Операции объединенных сил" сообщил, что утром 5 июня 2018 года украинскими силами ПВО на Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" российского производства, который вел разведку в направлении Бахмута (Донецкая область). Аппарат, как утверждается, был сбит пусками двух ракет неназываемого зенитного ракетного комплекса.

Обломки, как заявляется украинской стороной, беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" российского производства, сбитого украинскими силами ПВО в районе Бахмута (Донецкая область), 05.06.2018 (с) пресс-центр "Операции объединенных сил" / www.facebook.com/pressjfo.news

Пресс-релиз "Операции объединенных сил" дословно гласит:

В Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.

Одним из первоочередных приоритетов Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева является повышение возможностей систем противовоздушной обороны Объединенных сил.

Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".

Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель.

Российское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба

Обломки, как заявляется украинской стороной, беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" российского производства, сбитого украинскими силами ПВО в районе Бахмута (Донецкая область), 05.06.2018 (с) пресс-центр "Операции объединенных сил" / www.facebook.com/pressjfo.news