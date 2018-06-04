Нормативы по защите данных могут негативно повлиять на сферу искусственного интеллекта
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Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru
Нормативы по защите данных могут негативно повлиять на сферу искусственного интеллекта
В мае 2018 года Европа переключилась на обновлённые правила обработки персональных данных
Негативное влияние на прогресс технологий искусственного интеллекта могут оказать нормативы по защите данных, принятые в Европе. Такое развитие ситуации допускают некоторые эксперты. «Общий регламент по защите данных» (General Data Protection Regulation — GDPR) вступил в действие в странах Европейского союза 25 мая.
Наибольшее влияние на сферу искусственного интеллекта может оказать положение, утверждающее законность и прозрачность сбора данных. Любой человек имеет право знать, к каким его данным та или иная компания имеет доступ. Это правило имеет все шансы на то, чтобы осложнить компаниям, работающим в сфере информационных технологий, автоматизацию некоторых процессов. Разработчику, продающему свою систему искусственного интеллекта как «чёрный ящик», будет очень сложно удовлетворить требованиям GDPR.
К этому добавляется требование, согласно которому собираемые данные должны быть точными и актуальными. Для некоторых систем искусственного интеллекта, построенных на самообучении, это может звучать, как приговор.
Системы искусственного интеллекта, как правило, используют большие объёмы данных, и применение тех из них, которые можно считать персональными, GDPR ограничивает. Ключевым положением в новых европейских нормах является, в частности, право на забвение. Компании обязаны по требованию пользователя «вычищать» его из баз данных. Эксперты прогнозируют, что в результате многие хай-тек-компании поменяют свою стратегию работы с искусственным интеллектом.
Ещё более осложняет ситуацию тот факт, что несоответствие нормам GDPR может повлечь за собой наложение штрафа, в связи с чем в деле разработки передовых алгоритмов повышаются юридические и финансовые риски.
В целом данные ограничения могут привести к удорожанию разработок в сфере искусственного интеллекта. В результате замедлится скорость развития этого направления и появится дополнительное ценовое бремя, налагаемое, в конечном счёте, на заказчика.
Ожидается, что некоторые компании даже прекратят работу в сфере искусственного интеллекта.
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04.06.2018
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