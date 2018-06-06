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На параде в Минске впервые покажут новейший белорусский бронетранспортер

07.06.2018 42.TUT.BY 364 0
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БТР-70
Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, 2016 год.
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Новейший белорусский бронетранспортер БТР-70МБ1 впервые покажут на параде 3 июля в Минске. Об этом 42.TUT.BY рассказали в Госкомвоенпроме. Кроме этой боевой машины будут показаны станция для борьбы с беспилотниками «Гроза-С» и противотанковый комплекс «Шершень», установленные на бронированном шасси МЗКТ-490100 (V-1).

Новая версия бронетранспортера БТР-70 для белорусской армии будет комфортнее, динамичнее и получит более высокий уровень защиты. Машина была создана в ходе опытно-конструкторских работ в ОАО «140 ремонтный завод».


Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год.
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Новинка получила более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новую трансмиссию, другую раздаточную коробку и приводы управления.

Несмотря на возросший вес «семидесятки» (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.


Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год.
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства.

Чтобы защитить бронетранспортер от огня противотанковых ракет, его оснастили шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902 В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200−300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50×28 м.


Вооружение БТР-70МБ1 не претерпело изменений — мощный крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и надежный 7,62-мм ПКТ.
06.06.2018
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Страны
Белоруссия
Продукция
БТР-70
БТР-80
КПВТ
Шершень ПТРК
Компании
140 РЗ
КАМАЗ
Проекты
БПЛА

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