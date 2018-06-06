На параде в Минске впервые покажут новейший белорусский бронетранспортер



Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, 2016 год.

Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, 2016 год.Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Новейший белорусский бронетранспортер БТР-70МБ1 впервые покажут на параде 3 июля в Минске. Об этом 42.TUT.BY рассказали в Госкомвоенпроме. Кроме этой боевой машины будут показаны станция для борьбы с беспилотниками «Гроза-С» и противотанковый комплекс «Шершень», установленные на бронированном шасси МЗКТ-490100 (V-1).

Новая версия бронетранспортера БТР-70 для белорусской армии будет комфортнее, динамичнее и получит более высокий уровень защиты. Машина была создана в ходе опытно-конструкторских работ в ОАО «140 ремонтный завод».

Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год. Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Новинка получила более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новую трансмиссию, другую раздаточную коробку и приводы управления.

Несмотря на возросший вес «семидесятки» (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.

Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год. Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства.

Чтобы защитить бронетранспортер от огня противотанковых ракет, его оснастили шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902 В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200−300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50×28 м.

Вооружение БТР-70МБ1 не претерпело изменений — мощный крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и надежный 7,62-мм ПКТ.