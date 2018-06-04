Эффект ухода от шаблонов



Андрей Картаполов.

Источник: МО РФ Андрей Картаполов.Источник: МО РФ

В основе подготовки войск Западного военного округа – применение новых, нестандартных форм и способов выполнения учебно-боевых задач

Об основных результатах, достигнутых в зимнем периоде обучения, и приоритетах летней боевой учёбы рассказывает командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

– Андрей Валериевич, как вы оцениваете результаты зимнего периода обучения?

– Цели, поставленные перед войсками на зимний период обучения, достигнуты. В целом 22 соединения и воинские части округа улучшили, а 37 подтвердили хорошие результаты.

Успешно проведены тактические и тактико-специальные учения с соединениями и воинскими частями видов и родов войск с боевой стрельбой или с боевыми пусками ракет.

Так, на полигонах Ашулук и Капустин Яр проведены учение с зенитным ракетным полком и лётно-тактическое учение с истребительным авиационным полком объединения ВВС и ПВО, по итогам которых личный состав получил оценку «хорошо». А тактической группой зенитного ракетного полка танковой армии получена оценка «отлично». На отлично осуществил боевой пуск и личный состав ракетной бригады Балтийского флота.

Выполнены программы по огневой подготовке и вождению боевых машин и автомобилей. По сравнению с прошлым годом на 5,1 процента выросли результаты стрельб, навод механиков-водителей и водителей увеличился на 5,7 процента. Причём более 50 процентов занятий проведены ночью. В целом стаж вождения механиков-водителей боевых машин и водителей автомобилей на одного обучаемого за год превысил плановые показатели на 15 процентов – 412 км и 516 км соответственно.

Наплаванность кораблей Балтийского флота составила 854 суток, что на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экипажами сданы 106 курсовых задач.

В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 единиц современной боевой техники

Общий налёт авиации превысил 33 тысячи часов. Средний налёт на экипаж вырос на 1,5 процента и в среднем на одного члена экипажа составил около 40 часов.

В течение зимнего периода войска округа провели 21 мероприятие в рамках международного военного сотрудничества, к которым привлекались представители вооружённых сил девяти стран. Должностные лица округа приняли участие в двух конференциях по подготовке международных учений.

– Каковы основные ориентиры на предстоящий летний период обучения?

– При подготовке к нему проведена серьёзная работа по планированию, утверждены соответствующие документы. В целом до конца года сохранится рост интенсивности боевой учёбы, продолжится повседневное внедрение передового опыта и совершенствование материально-технической базы.

В летнем периоде обучения в ходе подготовки войск будет учтён опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Для командиров соединений и воинских частей основным принципом подготовки подразделений станет применение новых, нестандартных форм и способов действий с привлечением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, беспилотных летательных аппаратов и авиации.

В летнем периоде обучения в войсках округа будет проведено более 1,5 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки. В числе наиболее значимых – командно-штабные учения и тренировки в составе округа, Балтийского флота, объединений, специальные учения по видам всестороннего обеспечения под руководством начальников управлений, отделов и служб округа, двусторонние бригадные и полковые тактические учения с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Учения будут проводиться с совершением маршей в назначенные районы и на дальние полигоны.

Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооружённых сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации.

– Как реализуются планы перевооружения и совершенствования учебно-материальной базы?

– Перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей. В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 единиц современной боевой техники, что позволит довести укомплектованность современной техникой и вооружением до 65 процентов.

Продолжается масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки. Так, в рамках внедрения опыта, приобретённого в Сирии, проводится переоснащение объектов учебно-материальной базы на учебно-тактических полях и войсковых стрельбищах полигонов соединений и воинских частей. В частности, оборудованы макеты фасадов зданий и проломов с окнами для подготовки снайперских пар, расчётов пулемётов и противотанковых гранатомётов, а также учебные места для отработки задач в составе подразделений для ведения боя в населённом пункте. Возведены «Сирийские валы» для отработки ведения фланговой стрельбы из боевых машин, а также габионные укрытия для танков и БМП.

– Что можно сказать о совершенствовании подготовки офицерского состава?

– В условиях всё более интенсивной боевой учёбы к офицерскому составу предъявляются повышенные требования. При этом различные мероприятия командирской учёбы охватывают все категории офицеров и носят системный характер. Всячески поощряется самообразование. Это позволяет командирам частей и подразделений постоянно совершенствоваться и, соответственно, на более высоком уровне проводить занятия с подчинёнными, уходить от шаблона и проявлять разумную инициативу. Общий уровень профессионально-должностной подготовки офицеров в зимнем периоде обучения повысился, средний балл в сравнении с прошлым годом вырос на 4,1 процента.

Причём к командирам и штабам предъявляются качественно новые требования при планировании и проведении учений, особое внимание уделяется уходу от шаблонов, привитию личному составу умений и навыков, необходимых именно для эффективного ведения учебно-боевых действий.

Олег Починюк