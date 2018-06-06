Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США сочли фейком и пропагандой запуск ракеты с Су-57 в Сирии

07.06.2018 Lenta.ru 403 0
0
Понравилась новость?
 0
Практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет
Практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта 5-го поколения Су-57.
Источник: Министерство обороны России

Российский перспективный истребитель пятого поколения Су-57 не мог запустить крылатые ракеты в Сирии, полагает The Daily Beast.

Американское издание попросило военных и экспертов прокомментировать появившуюся в мае 2018-го видеозапись запуска ракеты с Су-57, который, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, состоялся в феврале 2018-го. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что не может подтвердить этот факт. Минобороны России оперативно на запрос The Daily Beast не отреагировало.

Военный эксперт Том Купер заявил изданию, что скептически относится к заявлению Шойгу. "Было бы слишком рискованно тестировать новую крылатую ракету в Сирии, — сказал специалист. — Что если ракета потеряется? Если она приземлится в Турции? Или в Ливане? Или в Израиле?".

Военный эксперт Павел Подвиг, с которым также побеседовал The Daily Beast, предположил, что заявление Шойгу об испытании крылатой ракеты в связке с Су-57 в Сирии является пропагандой.

Издание отмечает, что "ничто в видео не доказывает, что запуск состоялся в Сирии, а не, скажем, на каком-нибудь удаленном испытательном полигоне в российской глубинке". Причиной появления подобного ролика называют отсутствие финансирования для серийного производства Су-57, вызванное отказом Индии от создания совместного с Россией истребителя пятого поколения, а также неполное оснащение перспективного самолета датчиками и системами.

В июне летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить "дилетанты из СМИ", поскольку его "ноу-хау являются тайной", о которых знают лишь "профессионалы, испытатели, военное руководство страны".

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале 2018-го. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У. Позднее Шойгу уточнил, что Су-57 находились в Арабской Республике два дня, за это время они успешно выполнили программу испытаний, в том числе боевых.

В мае 2018-го глава Минобороны заявил, что в Сирии с Су-57 были запущены перспективные крылатые ракеты. Тогда же на коллегии Минобороны был продемонстрирован соответствующий ролик.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Ливан
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
А-50 ДЛРО
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 09:11
  • 16
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы