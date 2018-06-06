Ростех: Россия уже имеет наработки по самообучающемуся оружию с искусственным интеллектом



Сергей Абрамов.

Источник: Ростех Сергей Абрамов.Источник: Ростех

Не уточняется, о каком именно оружии идет речь

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Российский концерн "Калашников" (входит в Ростех) уже имеет определенные наработки по созданию военных систем с искусственным интеллектом, который предполагает самообучение оружия. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2018".

По его словам, необходимость, перспективность и целесообразность создания и адаптации систем искусственного интеллекта (ИИ) для военного применения не вызывает сомнений, и усилия по внедрению ИИ в стоящие на вооружение и перспективные системы предпринимаются всеми ведущими странами.

"Со стороны разработчиков военной техники задача рассматривается большей частью как инженерная - построить соответствующий программно-аппаратный комплекс, удовлетворяющий требованиям военного ведомства. Здесь, конечно, нельзя не отметить наработки концерна "Калашников", достигшего определенных успехов в данной сфере", - сказал Абрамов.

Он не уточнил, о каких системах оружия концерна идет речь.

По словам Абрамова, хотя сегодня на вооружении уже стоит большое количество оружия (например, системы ПВО/ПРО ближнего действия), работающих в автоматическом режиме от момента обнаружения цели до ее уничтожения, "данные системы с трудом можно назвать искусственным интеллектом по причине того, что они не являются самообучаемыми - они строго следуют алгоритмам, зашитым разработчиками".