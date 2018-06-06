Нидерланды не увидели ответственности Украины за крушение MH17
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Крушение самолета рейса МН17.
Источник: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17.
Об этом сказано в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока депутатам нижней палаты парламента (палате представителей) Нидерландов.
"На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства, в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности. Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно", – приводит выдержку из письма МИД Украины, передает "Интерфакс-Украина".
В украинском МИДе также сообщили, что на 6 июня в палате представителей запланированы пленарные дебаты по вопросу ратификации соглашения между Нидерландами и Украиной о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением самолета рейса МН17.
Ранее Блок по итогам дебатов в парламенте заявлял, что Амстердам не исключает возможность привлечения Украины к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing рейса MH17.
Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.
Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.
Алексей Ласнов
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06.06.2018
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