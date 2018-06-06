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США требуют от Европы увеличения военных сил НАТО

07.06.2018 Военное обозрение 196 0
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Соединенные штаты будут давить на своих союзников в Европе, пока не добьются от них увеличения числа батальонов НАТО, кораблей и самолетов для ведения боевых действий в случае возможного нападения со стороны России.

http://www.globallookpress.com/

На предстоящей в четверг встрече министров обороны североатлантического альянса, которая пройдет в Брюсселе, министр обороны США Джеймс Мэттис будет требовать согласия на принятие плана усиления НАТО со стороны остальных членов альянса. Согласно плана, у НАТО должно быть 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию в течение 30 дней после предупреждения. Крайний срок создания таких сил не называется, пишут американские СМИ.

Согласно стратегии национальной обороны США, данная инициатива, названная в Вашингтоне "30-30-30-30", направлена на противодействие России, так как ,согласно все той же доктрине, действия России направлены якобы на разрушение альянса.

В тоже время в НАТО подтвердили создание оперативного резерва в Европе в количестве 30 тысяч военнослужащих для противостояния возможному российскому нападению. Резерв создается в дополнение к уже имеющимся силам быстрого реагирования альянса в количестве 20 тысяч человек. Кроме этого, в немецком городе Ульм начато строительство координационного центра со специализацией, направленной на противостояние Российской Федерации.
06.06.2018
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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO

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