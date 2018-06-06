США признали осуществление экспорта F-35 с неустранёнными недоработками

В США заявили о том, что производители новейших боевых самолётов F-35 вышли на финальный этап устранения всех выявленных в процессе эксплуатации недоработок. При этом в профильном комитете Конгресса предупреждают Пентагон о том, чтобы на данном этапе тот воздержался от заключения контрактов на массовые поставки F-35 в ВВС и ВМС США. Об этом сообщает портал Defense News.

В материале заявлено, что окончательное решение по массовым закупкам F-35 для нужд вооружённых сил США будет принято не ранее осени 2019 года. При этом добавляется, что некоторые критические недоработки были устранены к настоящему моменту, а в целом всё это сказывается на конечной стоимости программы. Эта стоимость с момента первого появления F-35 продолжает расти.

Также в материале не исключается, что и после начала массовых поставок F-35 в войска производители продолжат выявлять и устранять выявляемые недостатки.

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Вице-президент Lockheed Martin по реализации программы F-35 Грег Юлмер заявил, что компания работает с государственными институтами для поиска оптимального решения по устранению проблем и недопущению существенного разрастания расходов на программу. Отмечается и необходимость модернизации программного обеспечения на уже поставленных F-35 в войска. Речь идёт о софте Block 4, который, как заявлено, даёт лётчикам больше возможностей, нежели предыдущие версии программ для самолёта 5-го поколения.

Таким образом, можно констатировать, что США умудрились продать ряду стран-"партнёров" (Японии, Британии, Израилю, Норвегии и др.) самолёты F-35 с не до конца устранёнными недостатками. Успешный бизнес-проект, если учесть ещё и то, что теперь партнёрам придётся всякий раз обращаться к США то за техобслуживанием, то за обновлением программного обеспечения.