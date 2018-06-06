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Глава Минобороны Индии поставила гегемона на колени по С-400

07.06.2018 Военное обозрение 532 0
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Соединённые Штаты попали в свой собственный санкционный капкан. Речь идёт о пакете экономических ограничений CAATSA, который США изначально грозились применять к странам, решившим продолжать осуществление военно-технического сотрудничества с Россией. И если первоначально угрозы в виде санкций, как казалось Вашингтону, выглядели действенными, то теперь капкан захлопнулся - в тот момент, когда нога в звёздно-полосатом носке решила твёрдо встать на индийскую почву.

Дело в том, что Индия однозначно дала понять, что если США будут говорить с Нью-Дели исключительно на языке санкций, то государство будет вынуждено отказаться от военно-технического сотрудничества с самими Штатами. Об этом фактически прямым текстом высказалась министр обороны Индии Нирмала Ситхараман. По словам госпожи Ситхараман, Индия готовится к приобретению российских зенитных ракетных комплексов С-400, и эти комплексы у РФ уже в ближайшее время законтрактует.

В этот момент в индийских СМИ появились заметки о том, что американские представители (группа конгрессменов) были вынуждены после визита в Индию вернуться в Вашингтон ни с чем. Теперь готовится новый американский военно-политический десант, который и будет пытаться вызволять американскую ногу из индийского капкана. Ведь если Индия приобретёт С-400 у России, то это будет означать откровенный плевок в сторону США и их санкционных угроз. Мало того, и другие геополитические игроки, учитывая индийский опыт, смогут угрожать США разрывом военно-технического сотрудничества в случае запрета со стороны США на контакты с Россией. В общем, американской стороне приходится усиленно шевелить извилинами с целью найти выход из ситуации, в которую сами себя и загнали.

Между тем, в Индии обсуждается вопрос о том, где в первую очередь установить С-400 после их приобретения у России. На данный момент, как отметила Нирмала Ситхараман, преимущество отдаётся индийско-китайской границе, протяжённость которой составляет более 3,3 тыс. км.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф

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