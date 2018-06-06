Компания "Антонов" предсказала судьбу "Руслана" в России
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Производство транспортного самолета "Руслан" в России, равно как и его модернизация, невозможно, передает РИА Новости заявление представителей украинского госпредприятия "Антонов".
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По словам украинских специалистов, если речь идет о модернизации, то этот процесс невозможен без изменений в типовой конструкции. Однако только разработчик ("Антонов") владеет всей необходимой информацией о конструкции, ресурсах и сроках летной годности Ан-124-100. Сюда же нужно включить и данные об испытаниях и анализах, которые необходимы для сохранения целостности конструкции.
При этом в компании подчеркнули, что не собираются восстанавливать сотрудничество с Россией для работы над транспортником.
На прошлой неделе член комиссии при президенте РФ по вопросам авиации Юрий Сытник сообщил, что выпуск "Руслана" может быть возобновлен под другим брендом. По его словам, российские конструкторы планируют модернизировать авионику, шасси, а также заменить двигатели.
Напомним, что грузовой Ан-124-100 "Руслан" был разработан в 1980-х годах. Тогда он считался самым большим самолетом (по габаритам) в мире. В России он производился на заводе "Авиастар" (Ульяновск). Серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.
Долгое время Москва и Киев вели переговоры о совместном производстве и модернизации "Руслана". Однако в 2014 году украинское правительство заявило, что вопрос совместного производства самолета снят с повестки дня из-за сложной политической ситуации.
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06.06.2018
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