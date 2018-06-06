Катар: Возьмите нас в НАТО
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Сенсационное заявление сделал глава министерства обороны Катара Халиб бен Мухаммед аль-Атийя. По словам министра крохотного эмирата, официальная Доха видит будущее Катара исключительно в составе Североатлантического военного блока. Аль-Атийя добавил, что принять Катар в НАТО будет выгодно самому НАТО, так как "катарская армия на сегодняшний день является одной из наиболее оснащённых и боеспособных в регионе".
Глава катарского оборонного ведомства заявил, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом продолжает активно развиваться.
Аль-Атийя:
Мы не исключаем размещения натовских структур в нашей стране. Мы готовы бороться с угрозами, включая угрозу терроризма, и в финансовом плане.
qatar2016.wordpress.com
Здесь нужно напомнить, что на территории эмирата Катар находится одна из крупнейших военных баз США в регионе. Речь идёт об авиабазе Эль-Удейд. Дело в том, что американский военный контингент был 15 лет назад переброшен именно в это место из Саудовской Аравии, а в последнее время на фоне обострившегося политического конфликта между Дохой и Эр-Риядом в Вашингтоне подняли вопрос о возможном выводе американских войск из Катара обратно в Саудовскую Аравию. В самом Катаре понимают, что как только его территорию покинет последний американский солдат, в эмирате могут "обнаружить отсутствие демократии". А к чему такое обнаружение приводит, прекрасно знают многие страны Ближнего Востока.
Именно поэтому в Минобороны Катара и пытаются всеми силами заручиться западной поддержкой, даже если она обернётся фактической потерей суверенитета. Хотя большой вопрос, есть ли у Катара реальный суверенитет сегодня.
Если в НАТО действительно решат принять предложение Дохи, то Катар в этом случае станет первым азиатским членом Североатлантического военного блока.
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06.06.2018
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