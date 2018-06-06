В США рассказали об "удивительном" российском автомате

Баллистические характеристики автомата Калашникова на практике дают удивительные результаты, делая это оружие поистине смертоносным, пишет журнал The National Interest.

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Автор изучил данные таблиц по стрельбе и сравнил показатели АКМ и Ак-74, принятых на вооружение в 1959 и 1974 годах, соответственно.

По его словам, баллистические характеристики российских автоматов почти не отличаются от аналогичных показателей современных винтовок, применяемых в армии США.

При этом автор отметил, что скорость вращения пули АК-74 значительно выше по сравнению с АКМ. Это отразилось и на точности стрельбы.

На расстоянии в 100 метров средняя точность первого выстрела из АК-74 "имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в 4 см". При выстреле из АКМ этот показатель возрос до 6 см.

Как отмечает издание, показатели дисперсии снижаются при применении оружия более подготовленными стрелками.

Автор также проанализировал, сколько понадобится выстрелов для поражения ростовой мишени с дистанции 800 м. Оказалось, что стрелкам с АК-74 потребовалось 11 выстрелов (из положения лежа – 20 выстрелов, из того же положения в необорудованной позиции – 26).

Применительно к АКМ эти показатели выросли до 18, 22 и 41 выстрелов.

По данным журналиста, АК-74 показал себя лучше и при стрельбе очередями.

В итоге он пришел к выводу о том, что, казалось бы, небольшие улучшения в стрелковом оружии могут дать на практике удивительные результаты как для военнослужащих среднего уровня подготовки, так и для более профессиональных бойцов.