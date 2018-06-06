Новый гранатомет АГС-40 "Балкан" отправлен в войска на опытную эксплуатацию
|
|
Новая российская разработка - гранатомет "Балкан" поступил в войска для опытно-боевой эксплуатации, сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика НПО "Прибор".
https://militaryarms.ru/
При этом на предприятии пояснили, что не знают сроков принятия гранатомета на вооружение. Ранее предполагалось, что гранатомет пойдет в серию уже в 2017 году, но, по словам гендиректора предприятия Юрия Набокова, подвели "смежники".
АГС-40 "Балкан" — это российский автоматический станковый гранатомет. Калибр – 40 мм. Применяется для уничтожения живой незащищенной силы противника, а также вражеской пехоты, находящейся в полевых укрытиях или за естественными складками местности. Предназначается для замены существующих изделий своего класса, таких как АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Вес гранатомёта АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями составляет 32 кг. Еще 14 кг весит коробка с гранатами. Максимальная дальность стрельбы гранатомета составляет 2,5 тыс. метров, а скорострельность – 400 выстрелов в минуту. АГС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории. Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями (до 5 выстрелов), длинными очередями (до 10 выстрелов), возможен и непрерывный огонь.
В настоящее время НПО "Прибор" совместно с "Калашниковым" ведёт инициативную разработку нового гранатомёта калибром 40 миллиметров под различные носители, при этом самим гранатометом занимается "Калашников", а НПО "Прибор" разрабатывает боеприпасы.
|
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.04.2018 Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
25.02.2009 В 2009 г. на базе ФНПЦ "Прибор" будет создан холдинг, объединяющий производителей боеприпасов
17.10.2011 70 лет – в боевом строю
25.08.2008 Московское предприятие "Прибор" разработало новый гранатомет для Сухопутных войск
07.06.2018 Новейший гранатомет "Балкан" поступил в опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы
29.05.2018 Боевая "Нива": новую машину огневой поддержки показали в Подмосковье
12.03.2018 АГС-30 не имеет равных в мире по маневренности, сообщил разработчик
07.02.2018 Российская армия может принять на вооружение новый гранатомет "Балкан" в этом году