Новый гранатомет АГС-40 "Балкан" отправлен в войска на опытную эксплуатацию

Новая российская разработка - гранатомет "Балкан" поступил в войска для опытно-боевой эксплуатации, сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика НПО "Прибор".

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При этом на предприятии пояснили, что не знают сроков принятия гранатомета на вооружение. Ранее предполагалось, что гранатомет пойдет в серию уже в 2017 году, но, по словам гендиректора предприятия Юрия Набокова, подвели "смежники".

АГС-40 "Балкан" — это российский автоматический станковый гранатомет. Калибр – 40 мм. Применяется для уничтожения живой незащищенной силы противника, а также вражеской пехоты, находящейся в полевых укрытиях или за естественными складками местности. Предназначается для замены существующих изделий своего класса, таких как АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Вес гранатомёта АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями составляет 32 кг. Еще 14 кг весит коробка с гранатами. Максимальная дальность стрельбы гранатомета составляет 2,5 тыс. метров, а скорострельность – 400 выстрелов в минуту. АГС-40 сможет вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории. Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями (до 5 выстрелов), длинными очередями (до 10 выстрелов), возможен и непрерывный огонь.

В настоящее время НПО "Прибор" совместно с "Калашниковым" ведёт инициативную разработку нового гранатомёта калибром 40 миллиметров под различные носители, при этом самим гранатометом занимается "Калашников", а НПО "Прибор" разрабатывает боеприпасы.