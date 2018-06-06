Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британская пресса: Всепогодный F-35 в непогоду не летает

07.06.2018 Военное обозрение 202 0
0
Понравилась новость?
 0

В Великобритании не смогли встретить так долго ожидаемые самолеты пятого поколения F-35. Прилет на британский остров новейших всепогодных истребителей с американской военной базы в Южной Каролине, был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в районе вылета, пишут ИноСМИ.

https://sandrermakoff.livejournal.com/

Английское издание The Times в своем материале пояснило, что причиной задержки вылета "всепогодных" истребителей стоимостью до 150 млн фунтов за штуку стала не кибератака русских или китайцев, а шторм и сильные волнения на море. В Минобороны Великобритании решение отложить вылет до наступления хорошей погоды назвали "жалкой ситуацией" и "какой-то чушью".

Издание предполагает, что действительной причиной отложить вылет стало то, что британские ВВС оказались просто не в состоянии гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться.

Представитель ВВС Великобритании на этот случай заявил, что британские F-35 могут при необходимости летать в любых погодных условиях, но так как войны нет и спешить некуда, то ради безопасности было решено перенести перелет.

Ранее замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался за сокращение закупок американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, так как самолет не соответствует своим заявленным характеристикам и является слишком дорогим для Великобритании из-за скрытых издержек.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:17
  • 13
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:16
  • 17
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы