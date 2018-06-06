Британская пресса: Всепогодный F-35 в непогоду не летает
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В Великобритании не смогли встретить так долго ожидаемые самолеты пятого поколения F-35. Прилет на британский остров новейших всепогодных истребителей с американской военной базы в Южной Каролине, был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в районе вылета, пишут ИноСМИ.
https://sandrermakoff.livejournal.com/
Английское издание The Times в своем материале пояснило, что причиной задержки вылета "всепогодных" истребителей стоимостью до 150 млн фунтов за штуку стала не кибератака русских или китайцев, а шторм и сильные волнения на море. В Минобороны Великобритании решение отложить вылет до наступления хорошей погоды назвали "жалкой ситуацией" и "какой-то чушью".
Издание предполагает, что действительной причиной отложить вылет стало то, что британские ВВС оказались просто не в состоянии гарантировать спасение пилота в случае, если он будет вынужден катапультироваться.
Представитель ВВС Великобритании на этот случай заявил, что британские F-35 могут при необходимости летать в любых погодных условиях, но так как войны нет и спешить некуда, то ради безопасности было решено перенести перелет.
Ранее замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался за сокращение закупок американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, так как самолет не соответствует своим заявленным характеристикам и является слишком дорогим для Великобритании из-за скрытых издержек.
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06.06.2018
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