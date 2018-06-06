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Израильский беспилотник Firefly стал "дроном-камикадзе"

07.06.2018 Военное обозрение 248 0
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Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems анонсировала новый барражирующий боеприпас. Новый дрон-камикадзе Spike Firefly создан на основе беспилотника Firefly (Светлячок) и сможет не только следить за противником и давать целеуказания, но и поражать наземные цели, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

janes.com

Показ нового летающего боеприпаса планируется на международной выставке вооружений Еurosatory 2018, которая будет проходить в Париже с 11 по 15 июня этого года.

Боеприпас Spike Firefly, также как и предшественник, оснащается несущим винтом, способным поднимать его на высоту до 60 м. Длительность полета доходит до 15 минут. В боеприпасе используется боеголовка и система наведения, применяемые в "Спайках". Длина дрона-"камикадзе" составляет 80 см, в разложенном виде винт имеет 60 см в диаметре. Максимальная дальность управляемого полёта составит 1500 м на открытой местности и до 500 м в условиях городской застройки.

Небольшая масса и размеры Spike Firefly идеально подходят для переноски одним человеком, управление производится с помощью армейского планшета. Беспилотник использует систему GPS навигации.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Rafael
Проекты
10410 Svetljak
GPS
БПЛА

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