Глава НАСА нашел покупателей на американский сегмент МКС

Представители НАСА ведут переговоры с компаниями и деловыми людьми, которые проявляют интерес к финансированию и коммерческому управлению Международной космической станцией, сообщает Washington Post со ссылкой на нового директора агентства Джима Бриденстайна.

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По словам директора, заинтересованные лица, которые могли бы заняться коммерческим управлением МКС, существуют, многие корпорации согласны участвовать в этом на паях с другими предприятиями. Названия этих компаний Бриденстайн не сообщил.

При этом он признал, что осуществить проект коммерциализации МКС будет довольно сложно, поскольку работа станции регулируется договорами с другими странами.

В начале года тему о судьбе американского сектора МКС начали муссировать в Белом доме, намекнув, что государственное финансирование станции может прекратиться к 2025 году (в год на ее содержание из бюджета США выделяется $ 4 млрд.). Тогда же возник и вопрос: а захочет ли кто-нибудь взять управление частью МКС на себя.

Напомним, международный космический проект существует уже почти 20 лет. Строительство станции было начато в 1998 году. В проекте участвуют 14 государств. На начальном этапе астронавты посещали МКС не только на российских кораблях, но и на американских многоразовых челноках. Однако после того как программа Space Shuttle была свернута, американцы вынуждены обращаться для аренды мест к россиянам. Стоимость доставки астронавтов на МКС постоянно растет, что вызывает недовольство в Вашингтоне.