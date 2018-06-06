Армия США разрабатывает облегченный шлем с увеличенной защитой



Прототип шлема NSRDEC - при меньшем весе, обеспечивает защиту уровня шлемов, применяемых в войсках. (Фото: К. Тодд Лопес).

Источник: https://globaldefensenews.com/ Прототип шлема NSRDEC - при меньшем весе, обеспечивает защиту уровня шлемов, применяемых в войсках. (Фото: К. Тодд Лопес).Источник: https://globaldefensenews.com/

Армейские исследователи в Массачусетсе разрабатывают технологии, которые вскоре позволят создать легкий боевой шлем, обеспечивающий защиту, превышающую любые образцы, созданные ранее.

Представители NSRDEC [1] из Натика, штат Массачусетс, показали множество боевых шлемов 24 и 25 мая в рамках «Close Combat Lethality Tech Day» в Пентагоне.

Среди защитной экипировки были представлены: Personnel Armor System for Ground Troops (бронежилет для личного состава сухопутных войск) со шлемом PASGT, созданным в 1981 году; Advanced Combat Helmet (ACH - усовершенствованный боевой шлем), созданный в 2003 году; и Light Weight-ACH (LW-ACH - облегченный шлем ACH)- 2013 года.

Во всех трёх представленных шлемах для защиты солдат используются параарамидные волокна, и каждый последующий шлем весит меньше своего предшественника. LW-ACH, например, вырос в размерах, но стал легче на 250 грамм, чем шлем PASGT.

Новые шлемы, представленные на выставке, созданы с использованием другого материала: полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы или UHMWPE [2].

Шлем Advanced Combat Helmet Generation II. Источник: http://www.soldiermod.com/

К примеру, Advanced Combat Helmet Generation II (ACH GEN II) весит на 22% меньше, чем ACH, и защищает солдат от осколков и пуль до 9 мм.

Шлемы Enhanced Combat Helmet (ECH – шлем с улучшенными характеристиками) и новейшей IHPS [3] с баллистическим обвесом обеспечивают защиту от стрельбы из винтовки. Однако, такая повышенная защита увеличивает вес шлема.

Прототип баллистического шлема Integrated Head Protection System - IHPS. Источник: https://www.military.com/kitup

Выставка шлемов ясно показала какие задачи надо ставить перед проектировщиками снаряжения, для обеспечения безопасности солдат.

«Существует определенная взаимосвязь между улучшением средств нападения и увеличением веса», - сказал руководитель Управления по защите солдат и выживанию в NSRDEC [3] Ричард Грин.

«Мы хотим защитить от повышенных угроз и минимизировать вес. Такова наша цель».

В центральной части выставочной экспозиции NSRDEC находится прототип, разработанного ими шлема, демонстрирующий сочетание защиты и веса.

В настоящее время прототип NSRDEC при весе оболочки всего 1,13 кг. и расчетном весе всего шлема – 1,59 кг., обеспечивает ту же защиту, что и IHPS.

Но прототипу NSRDEC не нужен модульный баллистический обвес IHPS, прикрепляемый к базовому шлему. В этом обвесе система IHPS весит более 2,3 кг.

Прототип NSRDEC весит меньше половины этого веса и обеспечивает такой же уровень защиты. Он защищает солдат от осколков, огнестрельного оружия калибром до 9 мм и против того, что Грин назвал «распространённым стрелковым оружием».

Прототип шлема NSRDEC выполнен из материалов того же класса, что и IHPS, ECH и ACH GEN II: UHMWPE. Однако, исследователи NSRDEC применили новые способы обработки UHMWPE, повышающие прочность.

«Он прочнее, поэтому его нужно меньше, - сказал Грин.

Новые методы обработки, используемые исследователями NSRDEC для UHMWPE, улучшили баллистические характеристики шлема с этим материалом.

Это означает, что Солдаты смогут однажды примерить готовый шлем, весящий также как ECH, но с большей защитой.

«Такая обработка позволила нам получить оптимальные характеристики этого материала», - сказал начальник отдела Warfighter Protection в NSRDEC Кеннет Райан. «Уменьшение веса снаряжения повышает эффективность Солдат и делает их более опасными бойцами».

Сама NSRDEC не делает шлемов для армии.

По словам Райана, в конечном итоге именно оборонная промышленность выполняет эту функцию. Но когда придёт время, исследования проведенные в NSRDEC, будут использованы в промышленности для создания нового поколения шлемов, которые помогут сохранить жизнь солдат на поле боя.

Райан полагает, что пройдет ещё около 12 месяцев до того, как эти передовые технологии, по которым NSRDEC создавали прототип шлема, будут доведены до состояния, позволяющее армии заказать массовое производство этих шлемов для передачи в войска.

Автор: Тодд Лопес

Перевод: ВПК.name

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