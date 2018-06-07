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Путин обманул с С-400

07.06.2018 ИноСМИ 883 6
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Военнослужащий на фоне комплекса С-400 во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащий на фоне комплекса С-400 во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Помня, что агрессия России против Украины началась после Олимпиады в Сочи, возникают опасения насчет очередного крупного спортивного события, которое пройдет в России - чемпионата мира по футболу, и главное - того, что может последовать за ним.

Насколько велика опасность того, что у Кремля появится желание новых завоеваний? Может ли непростая ситуация вблизи административной границы с Крымом привести к новым проблемам? Чем грозит история с поставками Катару российских зенитно-ракетных комплексов С-400? И существуют ли таковые в природе? Об этом и многом другом во второй части интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Обозреватель": Мы помним, что последовало за Олимпиадой в Сочи. Впереди - чемпионат мира, который тоже пройдет в России. В связи с этим озвучивается версия о том, что аппетиты Путина снова могут возрасти и у него может возникнуть желание оттяпать кусок территории Украины. По вашему мнению, имеет ли такая версия право на существование?

Олег Жданов: Как версия - да, она имеет право на существование. Но я бы сказал, что она на сегодняшний день не выгодна никому, в первую очередь, Российской Федерации. Во-первых, у них и так проблемы с гостями - еще посмотрим, кто поедет на чемпионат. Политики уже устроили демарш и объявляют бойкот чемпионату. То есть большой политической тусовки не будет, на которую рассчитывал Путин.

Во-вторых, у России нет достаточных сил и средств на это. Мы не видим вдоль наших границ резервов, топлива, продовольствия, медицинских препаратов, мы не видим развертывания полевых госпиталей. И самое главное - мы не видим мобилизационного резерва. Кто пойдет в бой? Где призывы резервистов и постоянное проведение сборов с ними? Где развертывание частей на базе мобилизованных?

Это уже не 2014 год. Во время первого вторжения они шли как на парад. Кинули несколько батальонов тактических групп, в основном воздушно-десантных войск, и наши добробаты их молотили капитально и отвоевывали назад территорию. Если бы один большой военачальник не остановил наступление в июле месяце на десять дней, то они спокойно могли бы выйти на государственную границу Украины и России до прихода основных сил Российской Федерации, которые потом, в августе, устроили нам Иловайский котел.

- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин обратил внимание на опасную ситуацию, сложившуюся вблизи административной границы Крыма, в частности, в Геническом районе Херсонской области. Можно ли говорить об угрозе отделения этого региона от Украины?

- Угрозы отделения нет, но угроза смуты, посеянной на нашей территории - есть. Вопрос только в том, что у нас нет идеологии. На сегодняшний день у нас полностью отсутствует государственная идеология в плане продвижения и развития национальной идеи. Все спускается на тормозах. И поэтому государство не предпринимает никаких мер, чтобы мотивировать людей жить в нашей стране, под нашим флагом. Не создает рабочих мест, не выделяет дополнительных средств для развития инфраструктуры и так далее. Поэтому, конечно, они злятся. Наше государство должно приводить в порядок эти приграничные области, наполнять деньгами и идеологией. И делать все возможное, чтобы люди не смотрели на ту сторону с завистью, а наоборот - им завидовали с той стороны.

- Последний вопрос - по поводу С-400. Вы уже сказали, что их никто не видел, пока это только мультики. Вы знаете, что Саудовская Аравия пообещала нанести удар по Катару, если Россия предоставит этой стране С-400. Как вы оцениваете вероятность такого удара?

- Нет смысла наносить удары по Катару, потому что они не знают, куда деть свой газ. Раньше их основным покупателем были США, а когда после сланцевой революции Соединенные Штаты из покупателя превратились в продавца природного газа, Катар остался со своим газом, и не знает, кому его продавать. Кстати, война в Сирии мешает ему проложить свою трубу. Что касается поставок российского вооружения, то РФ просто ищет болевые точки, с помощью которых она могла бы влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Их очень сильно в Сирии зажал Израиль, и Россия ничего не может сделать.

Возвращаясь к теме С-400. Как во всем мире продается вооружение? Оно демонстрируется. Снимаются рекламные ролики, показываются пуски, боевое применение. А еще лучше бы, если в той же войне в Сирии развернули и показали результаты в виде сбитых "Томагавков", сбитых израильских самолетов и так далее. Но ничего этого никто не видел. Вы видели С-400 хоть на одной международной выставке вооружений? Это, кстати, говорит еще и о состоянии экономики России. Путин ищет деньги. Он продает идею. "Я вам поставлю С-400, дайте денег". Для чего? Для того, чтобы его построить.

- То есть, пока нет реальных образцов?

- Да. Разработка, конечно же, есть. Может быть, есть какой-то образец в металле, хотя вряд ли. Если бы он был, иностранные разведки уже давно все сфотографировали бы, и мы бы все знали. Это так же, как танк "Армата", который 3 года катается на парадах в Москве, но никто до сих пор не знает его тактико-технических характеристик. Его никто не видел изнутри. Кстати, это тот, который однажды заглох на Красной площади.

Гиперзвуковые ракеты - да, есть их первые образцы. Были их первые пуски, их характеристики примерно известны. Но гиперзвуковые ракеты - это небольшие ракеты с небольшим радиусом действия. Они используются для поражения обычных ракет и авиации.


Татьяна Гайжевская

Обозреватель, Украина
06.06.2018
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Страны
Израиль
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Армата
С-400 Триумф
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Медицина

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
IvanFoxbat
72
№1
07.06.2018 02:23
Иной раз читаю шедевры таких вот украинских экспертов и впадаю в ступор, неужели люди верят в ту чушь которую говорят? Я конечно понимаю что все это по гебельсовским канонам для тупой аудитории сгодится, но скорее только на каком-нибудь петросянском стендап-шоу.    
"и наши добробаты их молотили капитально и отвоевывали назад территорию. Если бы один большой военачальник не остановил наступление в июле месяце на десять дней, то они спокойно могли бы выйти на государственную границу Украины и России до прихода основных сил Российской Федерации, которые потом, в августе, устроили нам Иловайский котел."
:))))) Молотили БТГ ССО, молотили, и внезапно (!!!) капитально попали в Иловайский котел... Это просто шедеврально!
+3
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RU
Друг Георгия
836
№2
07.06.2018 03:37
)) Их, то бишь пиндырьукровских подвывал мозги, уже так перезапудренны лживостью и откровенным враньём, что подобные фантазии бандерложьей стаи Киплинга:

Цитата, q
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин обратил внимание на опасную ситуацию, сложившуюся вблизи административной границы Крыма, в частности, в Геническом районе Херсонской области. Можно ли говорить об угрозе отделения этого региона от Украины?

уже "норма жизни". Этот наркотик якобыкакбЭвседозволенности - ими расходуется уже безконтрольно. Пока ещё...
Я вот подумал, видимо, когда угомонят фашистов и придёт долгожданный мир в Донецк и Луганск, вся остальная территория Украины возможно будет представлять один большой дурдом(!), вот только где взять такой большой контингент мед персонала на такую клинику???...
+1
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RU
VK
1040
№3
07.06.2018 05:58
Цитаты великих людей:

"дебилы, бля" (С) Мин. ин. дел. Лавров С.В.
+2
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RU
просто экспл
4279
№4
07.06.2018 08:30
Цитата, IvanFoxbat сообщ. №1
:))))) Молотили БТГ ССО, молотили, и внезапно (!!!) капитально попали в Иловайский котел... Это просто шедеврально!

так и хотелось спросить , так если Вы их молотили и дошли чуть ли не до границы с РФ , то получается что поле битвы осталось за вами ? так не могли бы вы показать трупы кадровых российских военных , уничтоженную технику и прочее прочее прочее ?
+1
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RU
Павел 1978
9914
№5
07.06.2018 08:35
надо было выжимать бандеровцев на границы ЛНР и ДНР.
Сейчас бы не было таких набросов на вентилятор
0
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RU
gerrfrost
3699
№6
07.06.2018 09:57
Один положительный момент из этого бреда - у нас точно есть гиперзвуковые ракеты, даже небратья подтвердили, а им, типа, можно верить.....

Второй момент - мы не воюем на Украине, как бы не кричали на наших ТВ каналах заезжие украинские политологи, в этом и признался этот пан, сказав, что :

Цитата, q
...у России нет достаточных сил и средств на это. Мы не видим вдоль наших границ резервов, топлива, продовольствия, медицинских препаратов, мы не видим развертывания полевых госпиталей. И самое главное - мы не видим мобилизационного резерва. Кто пойдет в бой? Где призывы резервистов и постоянное проведение сборов с ними? Где развертывание частей на базе мобилизованных?

Язык мой - враг мой(с)
+1
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