На авиабазе "Льюк" начинается подготовка пилотов истребителей F-35A ВВС Республики Корея



F-35A Lightning II.

Источник: Amir Cohen / Reuters F-35A Lightning II.Источник: Amir Cohen / Reuters

ЦАМТО, 6 июня. На аккаунте объединенного офиса JPO (Joint Program Office) по руководству программой поставки F-35 размещено сообщение о прибытии на авиабазу "Льюк" (шт.Аризона) первого самолета F-35A ВВС Республики Корея (AW-1).

Истребитель будет использоваться для подготовки пилотов и технических специалистов ВВС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам повторного тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые должны быть поставлены с 2018 по 2021 гг. Сеул первоначально планировал приобрести 60 самолетов за 8,3 трлн. вон, однако, как было заявлено, дополнительные 20 истребителей могут быть заказаны позднее, в зависимости от оперативных потребностей и обстановки на Корейском полуострове.

Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) в марте 2014 года объявило о выборе F-35 претендентом на приобретение и приступило к переговорам с американским правительством о стоимости и условиях поставки самолетов в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В сентябре 2014 года исполнительный комитет Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея под руководством министра национальной обороны Хан Мин-гу (Han Min-gu) одобрил подписание письма с предложением и принятием предложения о покупке F-35 "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.). Документ был подписан 30 сентября 2014 года.

Церемонии выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" ВВС Республики Корея состоялась на предприятии в Форт-Уорте 28 марта 2018 года.

F-35A (AW-1) является первым из шести самолетов, которые будут переданы ВВС Республики Корея в текущем году. На первом этапе он будет применяться на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона) для обучения персонала ВВС РК. В Республику Корея F-35 прибудут в 2019 году. Они будут размещены на авиабазе в Чхонджу.