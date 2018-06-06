Военнослужащие Приамурского объединения ВВО приступили к освоению тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 6 июня. С подразделениями тяжелых огнеметных систем (ТОС) воинской части радиационной, химической и биологической защиты ВВО, дислоцированной в Амурской области, начались первые практические занятия на новейших ТОС "Солнцепек".
ТОС-1А "Солнцепек" последней модификации поступили на вооружение воинской части около месяца назад. Модификация самоходного огнемета отличается от предшественников усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. В качестве боеприпасов применяются неуправляемые реактивные снаряды. Огнеметная система состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танков Т-72.
Ввод в строй новейших систем повысил огневые возможности подразделений в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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06.06.2018
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